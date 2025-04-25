«Агата терроризирует дитя, но там борьба не за ребенка»: адвокат Прилучного — об итогах очередного суда

Адвокат Прилучного: Муцениеце пытается обелить свою репутацию
© Служба новостей «URA.RU»
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Агата на суд отправляет своего адвоката
Агата на суд отправляет своего адвоката Фото:

Актриса Агата Муцениеце намерено затягивает судебный процесс и не собирается жить со своим 12-летним сыном Тимофеем. Главная цель бывшей супруги Павла Прилучного — обелить свою репутацию. Об этом после очередного суда в разговоре с URA.RU заявила адвокат Оксана Даниелова, представляющая интересы актера.

«Наш оппонент категорически затягивает процесс. Все, что они сейчас пытаются сделать — оспорить выводы психолого-психиатрической экспертизы, которая установила все юридически значимые обстоятельства по настоящему делу. Но сути дела это не поменяет. О желании ребенка мать знает прекрасно еще с лета 2023 года. И для каких целей она терроризирует до настоящего времени свое дитя, я не имею возможности прокомментировать. Это ее личный выбор», — пояснила правозащитница.

Собеседница агентства объяснила: в Головинском районном суде обсуждался вопрос о месте жительства Тимофея, но в этом смысла нет. Мальчик давно живет с отцом Павлом Прилучным, это является его желанием. Да и звездная мама на контакт с сыном идет только перед судебными заседаниями, а встречу назначает у себя на работе в кабаре. При этом жить с ребенком, актриса, строящая свою личную жизнь с аккордеонистом Петром Дранга, не собирается. «Категорически не идет речи об этом. Она даже вопросов этих не поднимает, в этом-то и суть», — говорит адвокат.

По мнению Даниеловой, единственное, чего сейчас добивается Муцениеце — с помощью суда обелить свою репутацию, чтобы в дальнейшем избежать возможных рисков.

«Там борьба не за ребенка, а за определенные репутационные потери, которые она несет вследствие инициации названого производства, вынудив отца обратиться с соответствующим требованием в суд. То есть оформить юридический, фактический переезд сына к отцу».

Следующее заседание состоится 21 мая. Адвокат ожидает, что оппоненты и дальше будут затягивать процесс, допросят нескольких экспертов, в том числе и коммерческих. Главная цель Агаты — чтобы общественность не узнала, что в течение года она давала им ложные утверждения, которые касались Павла, таким образом пытаясь привлечь внимание к своей персоне, поясняет Даниелова. Адвокат подчеркнула, что на сегодняшний день со стороны ответчика так и нет консолидированной позиции по делу, что также затягивает процесс. Сдвинется ли дело с мертвой точки, будет известно в конце мая.

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Актриса Агата Муцениеце намерено затягивает судебный процесс и не собирается жить со своим 12-летним сыном Тимофеем. Главная цель бывшей супруги Павла Прилучного — обелить свою репутацию. Об этом после очередного суда в разговоре с URA.RU заявила адвокат Оксана Даниелова, представляющая интересы актера. Собеседница агентства объяснила: в Головинском районном суде обсуждался вопрос о месте жительства Тимофея, но в этом смысла нет. Мальчик давно живет с отцом Павлом Прилучным, это является его желанием. Да и звездная мама на контакт с сыном идет только перед судебными заседаниями, а встречу назначает у себя на работе в кабаре. При этом жить с ребенком, актриса, строящая свою личную жизнь с аккордеонистом Петром Дранга, не собирается. «Категорически не идет речи об этом. Она даже вопросов этих не поднимает, в этом-то и суть», — говорит адвокат. По мнению Даниеловой, единственное, чего сейчас добивается Муцениеце — с помощью суда обелить свою репутацию, чтобы в дальнейшем избежать возможных рисков. Следующее заседание состоится 21 мая. Адвокат ожидает, что оппоненты и дальше будут затягивать процесс, допросят нескольких экспертов, в том числе и коммерческих. Главная цель Агаты — чтобы общественность не узнала, что в течение года она давала им ложные утверждения, которые касались Павла, таким образом пытаясь привлечь внимание к своей персоне, поясняет Даниелова. Адвокат подчеркнула, что на сегодняшний день со стороны ответчика так и нет консолидированной позиции по делу, что также затягивает процесс. Сдвинется ли дело с мертвой точки, будет известно в конце мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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