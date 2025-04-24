24 апреля 2025

ВСУ уничтожили храм под Белгородом: что известно к этому часу

ВСУ атаковали дронами храм Новый Иерусалим в Белгородской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Храмовый комплекс «Новый Иерусалим» в селе Сухарево Валуйского округа
Храмовый комплекс «Новый Иерусалим» в селе Сухарево Валуйского округа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Белгородская епархия сообщила, что в результате сброса снаряда с беспилотного летательного аппарата вооруженными силами Украины на деревянный храмовый комплекс «Новый Иерусалим» возник пожар, который полностью уничтожил сооружение. Что известно к этому часу — в материале URA.RU.

ВСУ атаковали дронами храм Новый Иерусалим в Белгородской области

Украинские вооруженные формирования нанесли удар по храму «Новый Иерусалим», находящемуся на территории приграничной Белгородской области Российской Федерации, сообщает telegram-канал Mash. По имеющейся информации, атака на религиозный объект была осуществлена с использованием беспилотного летательного аппарата модели «Баба Яга».

Комплекс был полностью уничтожен пожаром. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Белгородской митрополии Русской православной церкви. 

Благодарен всем, кто старался спасти святыню — в первую очередь сотрудникам МЧС, бойцам подразделения «Орлан» и добровольной пожарной дружине. Огонь разрушил храмовый комплекс, но наша вера была и остается крепкой. И мы уверены — враг обязательно будет повержен!

Что известно о храме

Достопримечательность «Новый Иерусалим» представляет собой воссоздание библейского Иерусалима и находится на Михеевской горе в селе Сухарево, расположенном в 30 километрах от города Валуйки. Архитектурный комплекс полностью выполнен из дерева. В его состав входят храм Иоанна Предтечи с колокольней, часовня в честь Божией Матери, часовня святой Марии Магдалины, Кувуклия Гроба Господня, а также Камень Помазания.

На ЧП отреагировал губернатор региона. «Вооруженные силы Украины варварски атаковали наш всеми любимый храмовый комплекс „Новый Иерусалим“ в селе Сухарево Валуйского округа. В святую пасхальную неделю удар целенаправленно был нанесен по одному из самых святых мест Белгородчины», — написал Гладков в своем telegram-канале.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Белгородская епархия сообщила, что в результате сброса снаряда с беспилотного летательного аппарата вооруженными силами Украины на деревянный храмовый комплекс «Новый Иерусалим» возник пожар, который полностью уничтожил сооружение. Что известно к этому часу — в материале URA.RU. ВСУ атаковали дронами храм Новый Иерусалим в Белгородской области Украинские вооруженные формирования нанесли удар по храму «Новый Иерусалим», находящемуся на территории приграничной Белгородской области Российской Федерации, сообщает telegram-канал Mash. По имеющейся информации, атака на религиозный объект была осуществлена с использованием беспилотного летательного аппарата модели «Баба Яга». Комплекс был полностью уничтожен пожаром. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Белгородской митрополии Русской православной церкви.  Благодарен всем, кто старался спасти святыню — в первую очередь сотрудникам МЧС, бойцам подразделения «Орлан» и добровольной пожарной дружине. Огонь разрушил храмовый комплекс, но наша вера была и остается крепкой. И мы уверены — враг обязательно будет повержен! Что известно о храме Достопримечательность «Новый Иерусалим» представляет собой воссоздание библейского Иерусалима и находится на Михеевской горе в селе Сухарево, расположенном в 30 километрах от города Валуйки. Архитектурный комплекс полностью выполнен из дерева. В его состав входят храм Иоанна Предтечи с колокольней, часовня в честь Божией Матери, часовня святой Марии Магдалины, Кувуклия Гроба Господня, а также Камень Помазания. На ЧП отреагировал губернатор региона. «Вооруженные силы Украины варварски атаковали наш всеми любимый храмовый комплекс „Новый Иерусалим“ в селе Сухарево Валуйского округа. В святую пасхальную неделю удар целенаправленно был нанесен по одному из самых святых мест Белгородчины», — написал Гладков в своем telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...