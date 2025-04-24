ВСУ уничтожили храм под Белгородом: что известно к этому часу

Белгородская епархия сообщила, что в результате сброса снаряда с беспилотного летательного аппарата вооруженными силами Украины на деревянный храмовый комплекс «Новый Иерусалим» возник пожар, который полностью уничтожил сооружение. Что известно к этому часу — в материале URA.RU.
ВСУ атаковали дронами храм Новый Иерусалим в Белгородской области
Украинские вооруженные формирования нанесли удар по храму «Новый Иерусалим», находящемуся на территории приграничной Белгородской области Российской Федерации, сообщает telegram-канал Mash. По имеющейся информации, атака на религиозный объект была осуществлена с использованием беспилотного летательного аппарата модели «Баба Яга».
Комплекс был полностью уничтожен пожаром. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Белгородской митрополии Русской православной церкви.
Благодарен всем, кто старался спасти святыню — в первую очередь сотрудникам МЧС, бойцам подразделения «Орлан» и добровольной пожарной дружине. Огонь разрушил храмовый комплекс, но наша вера была и остается крепкой. И мы уверены — враг обязательно будет повержен!
Что известно о храме
Достопримечательность «Новый Иерусалим» представляет собой воссоздание библейского Иерусалима и находится на Михеевской горе в селе Сухарево, расположенном в 30 километрах от города Валуйки. Архитектурный комплекс полностью выполнен из дерева. В его состав входят храм Иоанна Предтечи с колокольней, часовня в честь Божией Матери, часовня святой Марии Магдалины, Кувуклия Гроба Господня, а также Камень Помазания.
На ЧП отреагировал губернатор региона. «Вооруженные силы Украины варварски атаковали наш всеми любимый храмовый комплекс „Новый Иерусалим“ в селе Сухарево Валуйского округа. В святую пасхальную неделю удар целенаправленно был нанесен по одному из самых святых мест Белгородчины», — написал Гладков в своем telegram-канале.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.