24 апреля 2025

В Тюмени мать участника СВО могут депортировать из-за ошибки в паспорте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Женщине выдали паспорт с ошибкой в имени в Узбекистане (архивное фото)
Женщине выдали паспорт с ошибкой в имени в Узбекистане (архивное фото) Фото:

В Тюменской области 61-летнюю гражданку Узбекистана, проживающую в Голышманово с 1992 года, готовят к депортации. Ее сын участвует в СВО, женщина не смогла получить российское гражданство из-за ошибки в узбекском паспорте, допущенной чиновниками Узбекистана более 20-ти лет назад.

«В Узбекистане ей выдали паспорт с ошибкой в имени, российские чиновники сказали ей исправлять, а у нас это невозможно юридически. Наши вводили ее в заблуждение о порядке исправления. Надо ехать в Узбекистан и там исправлять, а их семья продали там все, нереально», — рассказал зампредседателя ОНК Тюменской области Юрий Рябцев журналистам «72.ру».

Рябцев узнал о ситуации во время проверки центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ). Женщина обратилась за помощью к властям, но безуспешно. В феврале начальник местного УМВД принял решение о ее выдворении. Общественник направил обращения прокурору региона Александру Попову, омбудсмену  Олегу Датских и полпреду президента РФ в УрФО Артему Жоге, чтобы помочь женщине остаться в России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области 61-летнюю гражданку Узбекистана, проживающую в Голышманово с 1992 года, готовят к депортации. Ее сын участвует в СВО, женщина не смогла получить российское гражданство из-за ошибки в узбекском паспорте, допущенной чиновниками Узбекистана более 20-ти лет назад. «В Узбекистане ей выдали паспорт с ошибкой в имени, российские чиновники сказали ей исправлять, а у нас это невозможно юридически. Наши вводили ее в заблуждение о порядке исправления. Надо ехать в Узбекистан и там исправлять, а их семья продали там все, нереально», — рассказал зампредседателя ОНК Тюменской области Юрий Рябцев журналистам «72.ру». Рябцев узнал о ситуации во время проверки центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ). Женщина обратилась за помощью к властям, но безуспешно. В феврале начальник местного УМВД принял решение о ее выдворении. Общественник направил обращения прокурору региона Александру Попову, омбудсмену  Олегу Датских и полпреду президента РФ в УрФО Артему Жоге, чтобы помочь женщине остаться в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...