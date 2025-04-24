В Тюмени мать участника СВО могут депортировать из-за ошибки в паспорте

В Тюменской области 61-летнюю гражданку Узбекистана, проживающую в Голышманово с 1992 года, готовят к депортации. Ее сын участвует в СВО, женщина не смогла получить российское гражданство из-за ошибки в узбекском паспорте, допущенной чиновниками Узбекистана более 20-ти лет назад.
«В Узбекистане ей выдали паспорт с ошибкой в имени, российские чиновники сказали ей исправлять, а у нас это невозможно юридически. Наши вводили ее в заблуждение о порядке исправления. Надо ехать в Узбекистан и там исправлять, а их семья продали там все, нереально», — рассказал зампредседателя ОНК Тюменской области Юрий Рябцев журналистам «72.ру».
Рябцев узнал о ситуации во время проверки центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ). Женщина обратилась за помощью к властям, но безуспешно. В феврале начальник местного УМВД принял решение о ее выдворении. Общественник направил обращения прокурору региона Александру Попову, омбудсмену Олегу Датских и полпреду президента РФ в УрФО Артему Жоге, чтобы помочь женщине остаться в России.
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