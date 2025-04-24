В Госдуме предложили пересмотреть условия запрета на выезд за границу должников

Депутаты Государственной думы от разных фракций предложили повысить минимальный размер долга, при котором может быть ограничен выезд граждан за границу, с 30 до 90 тысяч рублей. Об этом говорится в соответствующем законопроекте.
«Предлагается увеличить минимальную планку долга, при которой судебный пристав может ограничить выезд за границу, в три раза, то есть повысить долговой порог для неплательщиков с 30 тысяч до 90 тысяч рублей, а в случае неисполнения должником требований по уплате долга — с 10 тысяч до 30 тысяч рублей», — говорится в пояснительной записке, передает РИА Новости. Авторы инициативы отмечают, что нынешние суммы в 30 и 10 тысяч рублей стали менее значительными из-за инфляции и снижения покупательской способности национальной валюты.
В пояснительной записке также подчеркивается, что повышение порога не затронет долги по алиментам, возмещению вреда здоровью или в связи со смертью кормильца, а также выплаты имущественного ущерба или компенсации морального вреда. По мнению инициаторов, при действующих правилах даже несколько штрафов за незначительные нарушения правил дорожного движения могут привести к ограничению выезда за рубеж для добросовестных граждан, которые не получили своевременно постановления об административных правонарушениях.
Гражданам России могут запретить выезд за пределы страны, если сумма их задолженности превышает 10 тысяч рублей, проинформировали в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Российской Федерации. Введенные ограничения распространяются на долги по алиментам, возмещению вреда здоровью, имущественному ущербу, а также по компенсации морального вреда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.