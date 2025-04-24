The Times: Лондон может отказаться от отправки тысяч военных на Украину

Великобритания, скорее всего, откажется от планов отправки своих войск на Украину из-за слишком высоких рисков, несмотря на инициативу Франции по формированию военного контингента. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на источники в британском правительстве.
«Великобритания, вероятно, откажется от планов отправки тысяч солдат для защиты Украины, поскольку риски считаются „слишком высокими“», — пишет издание. Один из источников, принимавший участие в обсуждениях возможного формирования коалиции для отправки войск, пояснил, что речь шла о создании контингента численностью в десятки тысяч военнослужащих. Однако риски подобной операции оцениваются как чрезмерные, а доступные силы недостаточны для выполнения такой задачи. «Великобритания всегда так думала. Это Франция хотела более жесткого подхода», — отметил собеседник Times.
По данным источников газеты, вместо отправки военных Лондон намерен сосредоточиться на восстановлении и перевооружении украинской армии. Британские власти рассматривают поставку техники и вооружения, а также обучение украинских военнослужащих в качестве более эффективных и безопасных способов поддержки Киева.
Франко-британский военный контингент будет направлен на территорию Украины в рамках «миссии сил сдерживания», сообщал президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в марте, состоявшейся после саммита лидеров европейских стран, передает издание Le Monde. По словам Макрона, основная задача военных — выступать в качестве фактора сдерживания. Президент отдельно подчеркнул, что речь не идет о миротворческой миссии, напоминает телеканал 360.
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