24 апреля 2025

У экс-замглавы администрации Порошенко* прошли обыски

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ГБР провело обыски у экс-замглавы администрации Порошенко
ГБР провело обыски у экс-замглавы администрации Порошенко Фото:

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины провели обыски у бывшего заместителя главы администрации экс-президента Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) Алексея Филатова и бывшей госуполномоченной антимонопольного комитета Светланы Панаиотиди. Об этом в сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источники.

«ГБР провело обыски у бывшего заместителя главы администрации президента времен Порошенко Алексея Филатова, а также у бывшей госуполномоченной антимонопольного комитета Украины Светлане Панаиотиди, которая является супругой экс-главы „Нафтогаза“ Андрея Коболева», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале издания.

По данным источников, оба дела связаны с передачей в собственность компании бывшего лидера запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука участка нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление». В издании уточняют, что Панаиотиди принимала необходимые решения через антимонопольный комитет по распоряжению администрации президента, в то время как Филатов отвечал за организацию соответствующих судебных решений.

Ранее сообщалось, что экс-охранника Порошенко Вадима Чучковского арестовали по делу о «десяти черных чемоданах» с «деньгами на выборы» из России. Утверждается, что якобы деньги могли быть переданы в канун выборов в 2019 году.

*Петр Порошенко внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ

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Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины провели обыски у бывшего заместителя главы администрации экс-президента Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) Алексея Филатова и бывшей госуполномоченной антимонопольного комитета Светланы Панаиотиди. Об этом в сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источники. «ГБР провело обыски у бывшего заместителя главы администрации президента времен Порошенко Алексея Филатова, а также у бывшей госуполномоченной антимонопольного комитета Украины Светлане Панаиотиди, которая является супругой экс-главы „Нафтогаза“ Андрея Коболева», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале издания. По данным источников, оба дела связаны с передачей в собственность компании бывшего лидера запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука участка нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление». В издании уточняют, что Панаиотиди принимала необходимые решения через антимонопольный комитет по распоряжению администрации президента, в то время как Филатов отвечал за организацию соответствующих судебных решений. Ранее сообщалось, что экс-охранника Порошенко Вадима Чучковского арестовали по делу о «десяти черных чемоданах» с «деньгами на выборы» из России. Утверждается, что якобы деньги могли быть переданы в канун выборов в 2019 году. *Петр Порошенко внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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