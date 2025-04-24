В Челябинске приступили к ремонту одной из основных магистралей

С вечера 24 апреля стартовали работы по ремонту дорожного покрытия на улице Линейной, связывающей микрорайон Чурилово с центральной частью Челябинска. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«Подрядчик приступил к ремонту улицы Линейной. Сейчас с дороги срезают асфальт по направлению к центру города. Утром, когда основной поток транспорта поедет из микрорайона Чурилово, подрядчик переместится на противоположную сторону», — уточнили в мэрии.
По распоряжению главы города Алексея Лошкина, основной объем ремонтных работ запланировано выполнять в ночное время, а также в часы наименьшей транспортной загруженности. Автомобилистов призывают проявлять осторожность, следовать временным дорожным указателям и с пониманием относиться к возможным неудобствам, связанным с проведением работ.
Как URA.RU писало ранее, ремонт осуществляется в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работу планируют завершить к 30 июня.
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