24 апреля 2025

В Челябинске приступили к ремонту одной из основных магистралей

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожники приступили к срезке асфальта ночью
Дорожники приступили к срезке асфальта ночью Фото:

С вечера 24 апреля стартовали работы по ремонту дорожного покрытия на улице Линейной, связывающей микрорайон Чурилово с центральной частью Челябинска. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«Подрядчик приступил к ремонту улицы Линейной. Сейчас с дороги срезают асфальт по направлению к центру города. Утром, когда основной поток транспорта поедет из микрорайона Чурилово, подрядчик переместится на противоположную сторону», — уточнили в мэрии.

По распоряжению главы города Алексея Лошкина, основной объем ремонтных работ запланировано выполнять в ночное время, а также в часы наименьшей транспортной загруженности. Автомобилистов призывают проявлять осторожность, следовать временным дорожным указателям и с пониманием относиться к возможным неудобствам, связанным с проведением работ.

Как URA.RU писало ранее, ремонт осуществляется в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работу планируют завершить к 30 июня.

Автомобилистов попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам на дороге
Автомобилистов попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам на дороге
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Коммунальщики начали фрезерование
Коммунальщики начали фрезерование
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С вечера 24 апреля стартовали работы по ремонту дорожного покрытия на улице Линейной, связывающей микрорайон Чурилово с центральной частью Челябинска. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. «Подрядчик приступил к ремонту улицы Линейной. Сейчас с дороги срезают асфальт по направлению к центру города. Утром, когда основной поток транспорта поедет из микрорайона Чурилово, подрядчик переместится на противоположную сторону», — уточнили в мэрии. По распоряжению главы города Алексея Лошкина, основной объем ремонтных работ запланировано выполнять в ночное время, а также в часы наименьшей транспортной загруженности. Автомобилистов призывают проявлять осторожность, следовать временным дорожным указателям и с пониманием относиться к возможным неудобствам, связанным с проведением работ. Как URA.RU писало ранее, ремонт осуществляется в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работу планируют завершить к 30 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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