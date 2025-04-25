В Госдуме рассказали об условиях получения перерасчета пенсии

Перерасчет пенсии возможен при появлении новых обстоятельств, влияющих на сумму выплат. Для неработающих пенсионеров это может происходить автоматически, например, при достижении определенного возраста или появлении иждивенцев. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
«Перерасчет пенсии — это процедура, при которой учитываются новые обстоятельства, способные повлиять на размер выплат. У неработающих пенсионеров пересмотр может происходить автоматически, без подачи заявления, например, при достижении определенного возраста или появлении иждивенцев. Сотрудники Социального фонда проверяют информацию в автоматическом режиме и информируют гражданина о результате. Если перерасчет не был проведен вовремя, можно обратиться в территориальное отделение или МФЦ, приложив документы, подтверждающие изменения», — сообщает ТАСС со ссылкой на Гаврилова.
Депутат отметил, что перерасчет пенсии для работающих пенсионеров проводится по заявлению, особенно после увольнения. Военным, инвалидам и семьям погибших кормильцев могут пересчитать выплаты при наличии новых оснований. В большинстве случаев требуется подать заявление с подтверждающими документами, лично или через «Госуслуги».
Ранее сообщалось, что с 2025 года увольнение работающего пенсионера позволит автоматически восстановить пропущенные индексации и увеличить размер пенсии. Для этого необходимо, чтобы в течение месяца не было ни одного рабочего дня, после чего выплаты пересчитываются с первого числа следующего месяца. Такой механизм уже привел к значительному росту пенсий у некоторых граждан после смены статуса с работающего на неработающего.
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