Затишье перед бурей: ждать ли геомагнитный шторм 25 апреля 2025

На этой неделе метеозависимые люди пережили настоящий магнитный шторм: из-за корональной дыры на Солнце на Землю обрушился поток солнечного ветра, который вызывал геомагнитные возмущения. Но, по прогнозам ученых, после недавнего всплеска магнитосфера постепенно приходит в спокойное состояние. О том, ждать ли магнитную бурю 26 апреля 2025 года — а материале URA.RU.
Солнечная активность 26 апреля 2025
По данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, на поверхности Солнца наступил покой. Ученые оценивают индекс солнечной активности всего в 3,9 баллов из 10 возможных. За последние несколько дней на поверхности звезды не зафиксировали ни одну солнечную вспышку.
Магнитная буря 26 апреля 2025
Метеозависимые люди могут выдыхать: по прогнозам ученых, в субботу магнитосфера Земли останется спокойной. Уровень геомагнитной активности будет держаться на «зеленом» уровне весь день. Эксперты оценивают вероятность спокойной магнитосферы в 73%. Шанс начала геомагнитных возмущений — 20%. А возможное начало магнитной бури оценивается в 7%.
Прогноз магнитных бурь на месяц
По предварительным прогнозам ученых, конец апреля окажется спокойным. В течение следующей недели магнитные бури не ожидаются. 27 апреля возможны геомагнитные возмущения, но их силы не хватит, чтобы вызвать проблемы со здоровьем.
А вот в начале мая магнитные бури, с большой вероятностью, вернутся. Эксперты считают, что 2, 5, и 6 числа высока вероятность сильных геомагнитных возмущений: уровень возбужденности магнитосферы поднимется до «красных» значений. Также 1, 8, 9, 18, 19, 20 и 21 мая ожидаются небольшие геомагнитные возмущения.
Как метеозависимым спастись от магнитных бурь
На проблемы со здоровьем из-за магнитных бурь жалуются примерно 30% населения Земли. Чаще всего геомагнитный шторм ощущают люди старше 50 лет с проблемами с сердцем и давлением, но от влияния магнитосферы не застрахован никто. Врачи еще не придумали лекарство, которое снимало бы симптомы метеозависимости, поэтому единственный рабочий метод — начать следить за своим здоровьем и графиком.
Врачи считают, что здоровый образ жизни помогает держать организм в тонусе и уменьшать влияние внешней среды на самочувствие. Поэтому если магнитные бури доставляют дискомфорт, необходимо отказаться от вредных привычек, нормализовать режим сна, пить много воды и добавить и рацион полезную пищу. А также хотя бы раз в неделю заниматься физкультурой — все это поможет улучшить самочувствие и не страдать от магнитных бурь.
Но в некоторых случаях здоровый образ жизни не помогает. Например, когда метеозависимость стала симптомом хронического заболевания. В таком случае нужно обратиться в больницу и пройти обследование, а также решить проблему со здоровьем.
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