24 апреля 2025

В Курганской области задержали груз с опасным мясом

© Служба новостей «URA.RU»
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При проверке отсутствовали ветеринарные документы
При проверке отсутствовали ветеринарные документы Фото:

Сотрудники Уральского Россельхознадзора при взаимодействии с пограничным управлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям пресекли попытку ввоза животноводческой продукции без необходимых документов. Инцидент произошел 24 апреля в пункте пропуска ППУ-1 «Петухово» на трассе Иртыш (Курганская область), где был остановлен автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Уральского МУ Россельхознадзора.

Автомобиль следовал из Республики Казахстан в Тюмень. «В автомобиле перевозился животноводческий груз: 3 кг сметаны, 10 кг свиного сала, 15 кг свинины. На продукцию отсутствовал ветеринарный сертификат Таможенного союза», — пишет ведомство. 

Отсутствие сертификата является нарушением закона РФ. С перевозчиком была проведена разъяснительная беседа о порядке перемещения подконтрольных государственному ветеринарному надзору грузов по территории ЕАЭС. По итогам проверки было принято решение о возврате машины с грузом на территорию отправления для оформления необходимых сопроводительных документов.

Ранее URA.RU сообщало, что курганскому предприятию временно запретили продажу мяса. В ходе проверки ветеринарных документов были выявлены нарушения, связанные с оформлением деклараций на продукцию из свинины, поскольку отсутствовали необходимые лабораторные испытания.

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Сотрудники Уральского Россельхознадзора при взаимодействии с пограничным управлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям пресекли попытку ввоза животноводческой продукции без необходимых документов. Инцидент произошел 24 апреля в пункте пропуска ППУ-1 «Петухово» на трассе Иртыш (Курганская область), где был остановлен автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Уральского МУ Россельхознадзора. Автомобиль следовал из Республики Казахстан в Тюмень. «В автомобиле перевозился животноводческий груз: 3 кг сметаны, 10 кг свиного сала, 15 кг свинины. На продукцию отсутствовал ветеринарный сертификат Таможенного союза», — пишет ведомство.  Отсутствие сертификата является нарушением закона РФ. С перевозчиком была проведена разъяснительная беседа о порядке перемещения подконтрольных государственному ветеринарному надзору грузов по территории ЕАЭС. По итогам проверки было принято решение о возврате машины с грузом на территорию отправления для оформления необходимых сопроводительных документов. Ранее URA.RU сообщало, что курганскому предприятию временно запретили продажу мяса. В ходе проверки ветеринарных документов были выявлены нарушения, связанные с оформлением деклараций на продукцию из свинины, поскольку отсутствовали необходимые лабораторные испытания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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