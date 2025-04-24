В Курганской области задержали груз с опасным мясом

Сотрудники Уральского Россельхознадзора при взаимодействии с пограничным управлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям пресекли попытку ввоза животноводческой продукции без необходимых документов. Инцидент произошел 24 апреля в пункте пропуска ППУ-1 «Петухово» на трассе Иртыш (Курганская область), где был остановлен автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Уральского МУ Россельхознадзора.
Автомобиль следовал из Республики Казахстан в Тюмень. «В автомобиле перевозился животноводческий груз: 3 кг сметаны, 10 кг свиного сала, 15 кг свинины. На продукцию отсутствовал ветеринарный сертификат Таможенного союза», — пишет ведомство.
Отсутствие сертификата является нарушением закона РФ. С перевозчиком была проведена разъяснительная беседа о порядке перемещения подконтрольных государственному ветеринарному надзору грузов по территории ЕАЭС. По итогам проверки было принято решение о возврате машины с грузом на территорию отправления для оформления необходимых сопроводительных документов.
Ранее URA.RU сообщало, что курганскому предприятию временно запретили продажу мяса. В ходе проверки ветеринарных документов были выявлены нарушения, связанные с оформлением деклараций на продукцию из свинины, поскольку отсутствовали необходимые лабораторные испытания.
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