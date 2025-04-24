24 апреля 2025

В ХМАО замдиректора школы поймали на майнинге криптовалюты в подсобке

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО экс-замдиректора школы пойдет под суд за майнинг криптовалюты
В ХМАО экс-замдиректора школы пойдет под суд за майнинг криптовалюты Фото:

В Нефтеюганске замдиректора местной школы, по просьбе сына, разместила оборудование для майнинга криптоволюты в подсобке учреждения. Прокуратура уже направила в суд уголовное дело, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного ведомства.

«Обвиняемая установила майнинговое оборудование в подсобном помещении учебного заведения по просьбе сына, причинив ущерб учреждению на 680 тыс. рублей из-за потребления электроэнергии», — пояснили в пресс-службе. По данным следствия, доход от майнинга превысил 1 млн рублей. Деньги были переведены на счета сына подозреваемой.

Ущерб школе женщина возместила на стадии расследования. Уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) направлено в суд.

Ранее URA.RU писало, что в Югорске сотрудники ОБЭП накрыл ферму для майнинга криптовалюты. Ферму в одном из заброшенных помещений построил сотрудник энергетической компании.

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В Нефтеюганске замдиректора местной школы, по просьбе сына, разместила оборудование для майнинга криптоволюты в подсобке учреждения. Прокуратура уже направила в суд уголовное дело, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного ведомства. «Обвиняемая установила майнинговое оборудование в подсобном помещении учебного заведения по просьбе сына, причинив ущерб учреждению на 680 тыс. рублей из-за потребления электроэнергии», — пояснили в пресс-службе. По данным следствия, доход от майнинга превысил 1 млн рублей. Деньги были переведены на счета сына подозреваемой. Ущерб школе женщина возместила на стадии расследования. Уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) направлено в суд. Ранее URA.RU писало, что в Югорске сотрудники ОБЭП накрыл ферму для майнинга криптовалюты. Ферму в одном из заброшенных помещений построил сотрудник энергетической компании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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