ЦБ отказался от повышения ключевой ставки

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% четвертый раз подряд
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На уровне 21% ключевая ставка может сохраниться до июля, считают экономисты
На уровне 21% ключевая ставка может сохраниться до июля, считают экономисты Фото:

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых четвертый раз подряд. Информация опубликована в telegram-канале Банка России. 

«Ключевая ставка — 21%», — говорится в публикации. Такое решение регулятор принимает уже в несколько раз подряд.

По прогнозам аналитиков, ЦБ РФ может сохранить уровень ключевой ставки и на двух последующих заседаниях. А вот в июле ставка может быть снижена, предположил ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

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Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых четвертый раз подряд. Информация опубликована в telegram-канале Банка России.  «Ключевая ставка — 21%», — говорится в публикации. Такое решение регулятор принимает уже в несколько раз подряд. По прогнозам аналитиков, ЦБ РФ может сохранить уровень ключевой ставки и на двух последующих заседаниях. А вот в июле ставка может быть снижена, предположил ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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