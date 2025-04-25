ЦБ отказался от повышения ключевой ставки

На уровне 21% ключевая ставка может сохраниться до июля, считают экономисты
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых четвертый раз подряд. Информация опубликована в telegram-канале Банка России.
«Ключевая ставка — 21%», — говорится в публикации. Такое решение регулятор принимает уже в несколько раз подряд.
По прогнозам аналитиков, ЦБ РФ может сохранить уровень ключевой ставки и на двух последующих заседаниях. А вот в июле ставка может быть снижена, предположил ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
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