Повысится или останется на том же уровне: ЦБ 25 апреля определится с ключевой ставкой

Совет директоров Центробанка рассмотрит 25 апреля вопрос об изменении ключевой ставки. В настоящий момент она составляет 21% и не менялась с октября 2024 года. Какие прогнозы дают эксперты и каких изменений «ключа» можно ждать до конца года — в материале URA.RU.
Как изменится ключевая ставка 25 апреля: мнения экспертов
В целом, эксперты сходятся во мнении, что экономические условия в стране, которые заставили Центробанк полгода назад поднять ключевую ставку до 21%, сохраняются до сих пор. Годовая инфляция в текущем году уже превышает 10%, сообщил в интервью «РБК Новосибирск» доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления (далее — НГУЭУ) Александр Фалеев.
«Для ЦБ такой уровень инфляции — знак, что политику высокой ставки необходимо сохранять. К тому же, есть и другие факторы, которые отражаются на уровне цен внутри страны. Поэтому сейчас еще слишком рано смягчать денежно-кредитную политику», — считает Фалеев.
Финаналитики предполагают, что у Центробанка сейчас есть единственная возможная стратегия — сохранение ключевой ставки на прежнем уровне. «Экономика хочет, чтобы кредитный продукт дешевел. Но время для этого еще не настало», — уверен Доцент кафедры экономической теории НГУЭУ Геннадий Ляскин.
Как долго в России будет высокая ключевая ставка
Наиболее вероятным финансисты считают сценарий, при котором первое снижение «ключа» будет допущено регулятором не раньше июля. «Сигналы Центробанка однозначны: регулятор в ближайшие месяцы намерен оценить устойчивость замедления инфляции. Вероятно, ставка сохранится на уровне 21% и после июньского заседания. А вот на заседании 25 июля, скорее всего, произойдет первое снижение до 19-20%», — считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Глава ВТБ Андрей Костин считает, что раньше конца года ждать послаблений в денежно-кредитной политике не стоит. «Считаю, что снижаться ставка начнет к концу года. Но это будет процесс постепенный, и ключ установят, вероятно, на уровне 19%», — сообщил ранее Костин.
Какой будет ключевая ставка в 2025 году
По прогнозу Банка России, годовая инфляция с учетом проводимой регулятором политики снизится до 7,0 — 8,0% в 2025 году. В таких условиях ключевая ставка будет сохраняться в течение года на уровне от 19 до 22%.
К целевому показателю в 4,0% вернется не раньше 2026 года. Тогда можно будет говорить о возможном снижении «ключа» до 13-14%. А к 2027 году показатель может снизиться до 7,5 — 8,5%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.