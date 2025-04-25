Повысится или останется на том же уровне: ЦБ 25 апреля определится с ключевой ставкой

ЦБ 25 апреля примет решение по ключевой ставке
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Сегодня ЦБ, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку
Сегодня ЦБ, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку Фото:

Совет директоров Центробанка рассмотрит 25 апреля вопрос об изменении ключевой ставки. В настоящий момент она составляет 21% и не менялась с октября 2024 года. Какие прогнозы дают эксперты и каких изменений «ключа» можно ждать до конца года — в материале URA.RU.

Как изменится ключевая ставка 25 апреля: мнения экспертов

В целом, эксперты сходятся во мнении, что экономические условия в стране, которые заставили Центробанк полгода назад поднять ключевую ставку до 21%, сохраняются до сих пор. Годовая инфляция в текущем году уже превышает 10%, сообщил в интервью «РБК Новосибирск» доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления (далее — НГУЭУ) Александр Фалеев.

«Для ЦБ такой уровень инфляции — знак, что политику высокой ставки необходимо сохранять. К тому же, есть и другие факторы, которые отражаются на уровне цен внутри страны. Поэтому сейчас еще слишком рано смягчать денежно-кредитную политику», — считает Фалеев.

Финаналитики предполагают, что у Центробанка сейчас есть единственная возможная стратегия — сохранение ключевой ставки на прежнем уровне. «Экономика хочет, чтобы кредитный продукт дешевел. Но время для этого еще не настало», — уверен Доцент кафедры экономической теории НГУЭУ Геннадий Ляскин.

Как долго в России будет высокая ключевая ставка

Центробанк ожидает снижения инфляции, что приведет к понижению ключевой ставки
Центробанк ожидает снижения инфляции, что приведет к понижению ключевой ставки
Фото:

Наиболее вероятным финансисты считают сценарий, при котором первое снижение «ключа» будет допущено регулятором не раньше июля. «Сигналы Центробанка однозначны: регулятор в ближайшие месяцы намерен оценить устойчивость замедления инфляции. Вероятно, ставка сохранится на уровне 21% и после июньского заседания. А вот на заседании 25 июля, скорее всего, произойдет первое снижение до 19-20%», — считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что раньше конца года ждать послаблений в денежно-кредитной политике не стоит. «Считаю, что снижаться ставка начнет к концу года. Но это будет процесс постепенный, и ключ установят, вероятно, на уровне 19%», — сообщил ранее Костин.

Какой будет ключевая ставка в 2025 году

По прогнозу Банка России, годовая инфляция с учетом проводимой регулятором политики снизится до 7,0 — 8,0% в 2025 году. В таких условиях ключевая ставка будет сохраняться в течение года на уровне от 19 до 22%.

К целевому показателю в 4,0% вернется не раньше 2026 года. Тогда можно будет говорить о возможном снижении «ключа» до 13-14%. А к 2027 году показатель может снизиться до 7,5 — 8,5%.

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Совет директоров Центробанка рассмотрит 25 апреля вопрос об изменении ключевой ставки. В настоящий момент она составляет 21% и не менялась с октября 2024 года. Какие прогнозы дают эксперты и каких изменений «ключа» можно ждать до конца года — в материале URA.RU. Как изменится ключевая ставка 25 апреля: мнения экспертов В целом, эксперты сходятся во мнении, что экономические условия в стране, которые заставили Центробанк полгода назад поднять ключевую ставку до 21%, сохраняются до сих пор. Годовая инфляция в текущем году уже превышает 10%, сообщил в интервью «РБК Новосибирск» доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления (далее — НГУЭУ) Александр Фалеев. «Для ЦБ такой уровень инфляции — знак, что политику высокой ставки необходимо сохранять. К тому же, есть и другие факторы, которые отражаются на уровне цен внутри страны. Поэтому сейчас еще слишком рано смягчать денежно-кредитную политику», — считает Фалеев. Финаналитики предполагают, что у Центробанка сейчас есть единственная возможная стратегия — сохранение ключевой ставки на прежнем уровне. «Экономика хочет, чтобы кредитный продукт дешевел. Но время для этого еще не настало», — уверен Доцент кафедры экономической теории НГУЭУ Геннадий Ляскин. Как долго в России будет высокая ключевая ставка Наиболее вероятным финансисты считают сценарий, при котором первое снижение «ключа» будет допущено регулятором не раньше июля. «Сигналы Центробанка однозначны: регулятор в ближайшие месяцы намерен оценить устойчивость замедления инфляции. Вероятно, ставка сохранится на уровне 21% и после июньского заседания. А вот на заседании 25 июля, скорее всего, произойдет первое снижение до 19-20%», — считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что раньше конца года ждать послаблений в денежно-кредитной политике не стоит. «Считаю, что снижаться ставка начнет к концу года. Но это будет процесс постепенный, и ключ установят, вероятно, на уровне 19%», — сообщил ранее Костин. Какой будет ключевая ставка в 2025 году По прогнозу Банка России, годовая инфляция с учетом проводимой регулятором политики снизится до 7,0 — 8,0% в 2025 году. В таких условиях ключевая ставка будет сохраняться в течение года на уровне от 19 до 22%. К целевому показателю в 4,0% вернется не раньше 2026 года. Тогда можно будет говорить о возможном снижении «ключа» до 13-14%. А к 2027 году показатель может снизиться до 7,5 — 8,5%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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