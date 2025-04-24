За движением будут следить инспекторы ДПС
В Екатеринбурге во время Дня Победы, а также до и после празднования будут перекрывать центральные улицы для всего транспорта. Дороги из-за эстафет, о которых ранее писало URA.RU, начнут закрывать уже с 27 апреля. Остальные ограничения будут вводить со 2 по 9 мая. Агентство подготовило подробную инфографику с перекрытиями в праздники.
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