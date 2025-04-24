24 апреля 2025

Центр Екатеринбурга перекроют на все майские праздники. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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За движением будут следить инспекторы ДПС
За движением будут следить инспекторы ДПС Фото:

В Екатеринбурге во время Дня Победы, а также до и после празднования будут перекрывать центральные улицы для всего транспорта. Дороги из-за эстафет, о которых ранее писало URA.RU, начнут закрывать уже с 27 апреля. Остальные ограничения будут вводить со 2 по 9 мая. Агентство подготовило подробную инфографику с перекрытиями в праздники.

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В Екатеринбурге во время Дня Победы, а также до и после празднования будут перекрывать центральные улицы для всего транспорта. Дороги из-за эстафет, о которых ранее писало URA.RU, начнут закрывать уже с 27 апреля. Остальные ограничения будут вводить со 2 по 9 мая. Агентство подготовило подробную инфографику с перекрытиями в праздники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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