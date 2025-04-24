24 апреля 2025

В Шадринске подросток на мотоцикле сбил ребенка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с мотоциклом произошло 24 апреля вечером в селе Погорелка (архивное фото)
ДТП с мотоциклом произошло 24 апреля вечером в селе Погорелка (архивное фото) Фото:

В Шадринске (Курганская область) подросток сбил ребенка на мотоцикле. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

Подросток сбил ребенка-велосипедиста
Подросток сбил ребенка-велосипедиста
Фото:

ДТП произошло 24 апреля вечером в селе Погорелка на улице Исетская у дома 14. Подросток 2010 года рождения не справился с управлением мотоцикла. Он допустил наезд на ребенка-велосипедиста. «С места ДТП водитель мотоцикла скрылся, но был оперативно разыскан сотрудниками полиции. Велосипедист (мальчик 2017 года рождения) с травмами госпитализирован. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются», — пишет инспекция.

В полиции напомнили, что ответственность за подобные инциденты несут не только несовершеннолетние нарушители, но и их родители или законные представители. За передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, родителей привлекают к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ — материалы дела направлены в суд, максимальный размер штрафа по данной статье составляет 30 тысяч рублей.

Ранее в Кетовском округе Курганской области в результате ДТП 17-летний юноша на мопеде наехал на пешехода. Кроме того, в инспекции уточнили, что подросток управлял мопедом без прав, а пешеход находился на дороге в темное время суток без светоотражающих элементов, что также является нарушением ПДД.

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В Шадринске (Курганская область) подросток сбил ребенка на мотоцикле. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции. ДТП произошло 24 апреля вечером в селе Погорелка на улице Исетская у дома 14. Подросток 2010 года рождения не справился с управлением мотоцикла. Он допустил наезд на ребенка-велосипедиста. «С места ДТП водитель мотоцикла скрылся, но был оперативно разыскан сотрудниками полиции. Велосипедист (мальчик 2017 года рождения) с травмами госпитализирован. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются», — пишет инспекция. В полиции напомнили, что ответственность за подобные инциденты несут не только несовершеннолетние нарушители, но и их родители или законные представители. За передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, родителей привлекают к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ — материалы дела направлены в суд, максимальный размер штрафа по данной статье составляет 30 тысяч рублей. Ранее в Кетовском округе Курганской области в результате ДТП 17-летний юноша на мопеде наехал на пешехода. Кроме того, в инспекции уточнили, что подросток управлял мопедом без прав, а пешеход находился на дороге в темное время суток без светоотражающих элементов, что также является нарушением ПДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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