Тюменский дилер BMW не может выбраться из убытков

Автоцентр «Премиум-Дина», который является официальным дилером BMW в Тюмени, второй год не может выбраться из убытков. Такие результаты работы центра отображены в бухгалтерской отчетности, размещенной в госреестре.
«ООО „Премиум-Дина“. Доходы по итогам 2024 финансового года — 101,6 миллионов рублей. Расходы — 115,8 миллионов рублей. Чистый убыток компании — 14,1 миллион рублей», — гласит отчетность.
Сообщается, что убытки компания терпит уже второй год — по итогам 2023 финансового компания потеряла 13,9 миллионов рублей. Компанией единолично владеет тюменский автомагнат Иван Михайлов, которому в городе помимо холдинга «Дина» принадлежат также рынки «Михайловский» и «Северный».
Ранее стало известно, что крупный мясной актив тюменского олигарха также не может выйти из убытков. более 18 миллионов рублей в 2024 году потерял «Ялуторовский мясокомбинат», связанный с холдингом «Арсиб» Самвела Степаняна.
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