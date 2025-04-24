24 апреля 2025

Тюменский дилер BMW не может выбраться из убытков

Тюменский дилеский центр «Премиум-Дина» потерял в 2024 году 14 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Автосалон специализируется на продаже авто премиум-класса
Автосалон специализируется на продаже авто премиум-класса Фото:

Автоцентр «Премиум-Дина», который является официальным дилером BMW в Тюмени, второй год не может выбраться из убытков. Такие результаты работы центра отображены в бухгалтерской отчетности, размещенной в госреестре.

«ООО „Премиум-Дина“. Доходы по итогам 2024 финансового года — 101,6 миллионов рублей. Расходы — 115,8 миллионов рублей. Чистый убыток компании — 14,1 миллион рублей», — гласит отчетность.

Сообщается, что убытки компания терпит уже второй год — по итогам 2023 финансового компания потеряла 13,9 миллионов рублей. Компанией единолично владеет тюменский автомагнат Иван Михайлов, которому в городе помимо холдинга «Дина» принадлежат также рынки «Михайловский» и «Северный». 

Ранее стало известно, что крупный мясной актив тюменского олигарха также не может выйти из убытков. более 18 миллионов рублей в 2024 году потерял «Ялуторовский мясокомбинат», связанный с холдингом «Арсиб» Самвела Степаняна.

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Автоцентр «Премиум-Дина», который является официальным дилером BMW в Тюмени, второй год не может выбраться из убытков. Такие результаты работы центра отображены в бухгалтерской отчетности, размещенной в госреестре. «ООО „Премиум-Дина“. Доходы по итогам 2024 финансового года — 101,6 миллионов рублей. Расходы — 115,8 миллионов рублей. Чистый убыток компании — 14,1 миллион рублей», — гласит отчетность. Сообщается, что убытки компания терпит уже второй год — по итогам 2023 финансового компания потеряла 13,9 миллионов рублей. Компанией единолично владеет тюменский автомагнат Иван Михайлов, которому в городе помимо холдинга «Дина» принадлежат также рынки «Михайловский» и «Северный».  Ранее стало известно, что крупный мясной актив тюменского олигарха также не может выйти из убытков. более 18 миллионов рублей в 2024 году потерял «Ялуторовский мясокомбинат», связанный с холдингом «Арсиб» Самвела Степаняна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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