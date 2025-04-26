Соседов рассказал, почему не может найти вторую половинку: «Закрыты пути свыше»

Телеведущий Сергей Соседов: мне не дано найти свою вторую половинку
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Соседов считает, что его личная жизнь определена судьбой
Соседов считает, что его личная жизнь определена судьбой Фото:

Телеведущему Сергею Соседову 56 лет. Несмотря на солидный возраст, музыкальный критик ни разу не был женат. Соседов говорит, что найти вторую половинку ему не суждено. С одиночеством Сергей уже смирился. Корреспонденту URA.RU он признался: в личной жизни ему закрыты пути свыше.

«Я эту тему для себя уже оставил. У меня даже мыслей на этот счет нет. А что поделать, если мне пути закрыты? Я уже давно понял, что все наши жизненные пути запрограммированы свыше. Конечно, от нас тоже зависит многое, но далеко не все», — заявил Соседов. 

Не мы определяем свою судьбу, - объясняет критик. - Мы двигаемся только в том русле, которое нам предложено Господом. Мы рождаемся все совершенно разные: с разными способностями, склонностями. Какими они будут, это определяется не нами. Кто-то рисует и хочет стать художником, другой поет и мечтает стать артистом. А третий желает быть водителем туристического автобуса или же столяром. Я таких людей тоже встречал. И всегда ими восхищался!
Соседов считает, что ему не дано построить семью
Соседов считает, что ему не дано построить семью
Фото:

Соседов уверен: человек может развиваться только в рамках того направления, которое ему отведено. «Вряд ли человек, который мечтает быть историком или который склонен к философии, пойдет учиться на факультет кибернетики. Никогда не сложатся звезды, чтобы он вдруг пошел туда учиться, не имея к этому никакой склонности. Не бывает такого: во всяком случае, я ни разу об этом не слышал», — считает ведущий.

Это же касается личной жизни, финансовых вопросов, - объясняет Соседов. – Кому-то не суждено быть богатым: к нему не идут деньги по разным причинам. Другому не дано подняться по карьерной лестнице. Хотя вроде все в порядке: на работе любят этого человека, а с карьерой не складывается. Так и с личной жизнью. Это кармические вещи, которые не нами определены.

Сергей говорит, что уже давно понял: найти свою вторую половинку ему не дано свыше. Именно поэтому он уверен, что старость встретит в одиночестве.

Мне женщины пишут, у меня есть подруги хорошие, друзья есть, но мне не дано свыше построить свою семью, понимаете? – говорит критик. - Не дано, и все. Ничего не поделаешь. Хотя я в силу своей профессии могу познакомиться с человеком, где угодно. У меня мест для знакомств полно: это и ночные клубы, и рестораны, и бары, и кафе, и телевидение! Где я только не бываю! Я вижу огромное количество людей! С ними знакомлюсь. Но одно дело просто общаться, а другое дело - найти себе человека для жизни. Это совершенно разные вещи. И, как я понял, мне это не дано свыше, к сожалению. Я смирился уже с этим.

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Телеведущему Сергею Соседову 56 лет. Несмотря на солидный возраст, музыкальный критик ни разу не был женат. Соседов говорит, что найти вторую половинку ему не суждено. С одиночеством Сергей уже смирился. Корреспонденту URA.RU он признался: в личной жизни ему закрыты пути свыше. «Я эту тему для себя уже оставил. У меня даже мыслей на этот счет нет. А что поделать, если мне пути закрыты? Я уже давно понял, что все наши жизненные пути запрограммированы свыше. Конечно, от нас тоже зависит многое, но далеко не все», — заявил Соседов.  Соседов уверен: человек может развиваться только в рамках того направления, которое ему отведено. «Вряд ли человек, который мечтает быть историком или который склонен к философии, пойдет учиться на факультет кибернетики. Никогда не сложатся звезды, чтобы он вдруг пошел туда учиться, не имея к этому никакой склонности. Не бывает такого: во всяком случае, я ни разу об этом не слышал», — считает ведущий. Сергей говорит, что уже давно понял: найти свою вторую половинку ему не дано свыше. Именно поэтому он уверен, что старость встретит в одиночестве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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