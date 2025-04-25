Микрорайон с таунхаусами построят на челябинской «Рублевке» к концу 2025 года. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В каждом таунхаусе будет по десять квартир, столько же будет мест для парковки
В каждом таунхаусе будет по десять квартир, столько же будет мест для парковки Фото:

В Сосновском районе Челябинска в поселке Западный возведут восемь двухэтажных таунхаусов, в каждом будет по десять квартир. Общая жилая площадь домов — 977 квадратных метров. Дома будут построены и сданы в эксплуатацию к третьему кварталу 2025 года, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Сосновском районе Челябинска, который называют челябинской „рублевкой“, в поселке „Западный“ строят микрорайон с таунхаусами. В каждом жилой доме будет по десять квартир. Жилая площадь каждого дома составит 977 квадратных метров», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Как отмечается на сайте, в каждом доме будет по десять подъездов, лифты не предусмотрены. На придомовой территории у каждого дома будет по десять мест для парковки автомобилей. Также будут благоустроены дворы — там сделают спортивную и детскую площадки. Застройщиком микрорайона является ООО СЗ «Привилегия-4».

Еще в Сосновском районе в поселке Красное поле построят 11-этажный жилой комплекс на 100 квартир. Общая жилая площадь нового жилого комплекса — 3400 квадратных метров. Ввести объект в эксплуатацию планируется к четвертому кварталу 2027 года.

Строящиеся дома по состоянию на апрель 2025 года
Строящиеся дома по состоянию на апрель 2025 года
Фото:
Таунхаусы построят к третьему кварталу 2025 года
Таунхаусы построят к третьему кварталу 2025 года
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В Сосновском районе Челябинска в поселке Западный возведут восемь двухэтажных таунхаусов, в каждом будет по десять квартир. Общая жилая площадь домов — 977 квадратных метров. Дома будут построены и сданы в эксплуатацию к третьему кварталу 2025 года, сообщается на сайте о недвижимости. «В Сосновском районе Челябинска, который называют челябинской „рублевкой“, в поселке „Западный“ строят микрорайон с таунхаусами. В каждом жилой доме будет по десять квартир. Жилая площадь каждого дома составит 977 квадратных метров», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Как отмечается на сайте, в каждом доме будет по десять подъездов, лифты не предусмотрены. На придомовой территории у каждого дома будет по десять мест для парковки автомобилей. Также будут благоустроены дворы — там сделают спортивную и детскую площадки. Застройщиком микрорайона является ООО СЗ «Привилегия-4». Еще в Сосновском районе в поселке Красное поле построят 11-этажный жилой комплекс на 100 квартир. Общая жилая площадь нового жилого комплекса — 3400 квадратных метров. Ввести объект в эксплуатацию планируется к четвертому кварталу 2027 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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