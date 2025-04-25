В Сосновском районе Челябинска в поселке Западный возведут восемь двухэтажных таунхаусов, в каждом будет по десять квартир. Общая жилая площадь домов — 977 квадратных метров. Дома будут построены и сданы в эксплуатацию к третьему кварталу 2025 года, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Сосновском районе Челябинска, который называют челябинской „рублевкой“, в поселке „Западный“ строят микрорайон с таунхаусами. В каждом жилой доме будет по десять квартир. Жилая площадь каждого дома составит 977 квадратных метров», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).
Как отмечается на сайте, в каждом доме будет по десять подъездов, лифты не предусмотрены. На придомовой территории у каждого дома будет по десять мест для парковки автомобилей. Также будут благоустроены дворы — там сделают спортивную и детскую площадки. Застройщиком микрорайона является ООО СЗ «Привилегия-4».
Еще в Сосновском районе в поселке Красное поле построят 11-этажный жилой комплекс на 100 квартир. Общая жилая площадь нового жилого комплекса — 3400 квадратных метров. Ввести объект в эксплуатацию планируется к четвертому кварталу 2027 года.
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