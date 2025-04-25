«Я счастлив»: адвокат Добровинский отреагировал на итоги суда Алсу и Абрамова

Певица Алсу и ее бывший супруг Ян Абрамов разделили имущества. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил адвокат бизнесмена Александр Добровинский, раскрыв подробности прошедшего заседания.
«Я абсолютно счастлив. Это то, о чем может мечтать каждый адвокат. Противоположная сторона отказалась от исковых требований», — сказал собеседник агентства.
Добровинский заявил, что не ожидает каких-то дополнительных исков в этом деле. В деле наконец-то поставлена точка. По словам собеседника агентства, общая сумма имущества бывших супругов достигает 20-30 млрд рублей, однако точные цифры адвокат отказался называть.
Алсу и Ян Абрамов официально развелись в августе 2024 года. Пара была в браке 18 лет. Абрамов, по словам Добровинского, до последнего пытался сохранить семью, но не вышло. У супругов в браке на свет появилось трое детей: две девочки и мальчик. Они остались жить с мамой, но и с отцом регулярно контактирует, Абрамов выполняет перед ними все свои родительские обязательства, уточнял правозащитник.
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