«Я счастлив»: адвокат Добровинский отреагировал на итоги суда Алсу и Абрамова

Адвокат Добровинский: я счастлив итогам суда Алсу и Абрамова
© Служба новостей «URA.RU»
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Бывшие супруги заключили мирное соглашение
Бывшие супруги заключили мирное соглашение Фото:

Певица Алсу и ее бывший супруг Ян Абрамов разделили имущества. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил адвокат бизнесмена Александр Добровинский, раскрыв подробности прошедшего заседания.

«Я абсолютно счастлив. Это то, о чем может мечтать каждый адвокат. Противоположная сторона отказалась от исковых требований», — сказал собеседник агентства.

Добровинский заявил, что не ожидает каких-то дополнительных исков в этом деле. В деле наконец-то поставлена точка. По словам собеседника агентства, общая сумма имущества бывших супругов достигает 20-30 млрд рублей, однако точные цифры адвокат отказался называть.

Алсу и Ян Абрамов официально развелись в августе 2024 года. Пара была в браке 18 лет. Абрамов, по словам Добровинского, до последнего пытался сохранить семью, но не вышло. У супругов в браке на свет появилось трое детей: две девочки и мальчик. Они остались жить с мамой, но и с отцом регулярно контактирует, Абрамов выполняет перед ними все свои родительские обязательства, уточнял правозащитник.

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Певица Алсу и ее бывший супруг Ян Абрамов разделили имущества. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил адвокат бизнесмена Александр Добровинский, раскрыв подробности прошедшего заседания. Добровинский заявил, что не ожидает каких-то дополнительных исков в этом деле. В деле наконец-то поставлена точка. По словам собеседника агентства, общая сумма имущества бывших супругов достигает 20-30 млрд рублей, однако точные цифры адвокат отказался называть. Алсу и Ян Абрамов официально развелись в августе 2024 года. Пара была в браке 18 лет. Абрамов, по словам Добровинского, до последнего пытался сохранить семью, но не вышло. У супругов в браке на свет появилось трое детей: две девочки и мальчик. Они остались жить с мамой, но и с отцом регулярно контактирует, Абрамов выполняет перед ними все свои родительские обязательства, уточнял правозащитник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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