Конфликт на Украине начался из-за стремления Киева вступить в НАТО. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.
«Причиной начала конфликта стало то, что власти Украины начали говорить о вступлении в НАТО», — передает слова Трампа журнал TIME. Существует озабоченность среди украинских властей по поводу того, что президент США может возложить ответственность на Киев за возможный провал мирных переговоров, что, в свою очередь, может привести к приостановке военной помощи Украине.
По сообщениям The Wall Street Journal, чиновники считают, что Трамп, который не испытывает симпатии к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, может использовать подобные обвинения для отказа в поддержке. Кроме того, обсуждается возможность признания Крыма российским в рамках переговоров, что может принудить Зеленского пойти на компромисс из-за давления со стороны США и ухудшения его международных позиций.
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