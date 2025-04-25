Трамп обвинил Киев в развязывании конфликта с Россией

Трамп: конфликт на Украине начался из-за стремления Киева вступить в НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Киев стал источником конфликта с Россией, заявил Трамп
Киев стал источником конфликта с Россией, заявил Трамп Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Конфликт на Украине начался из-за стремления Киева вступить в НАТО. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

«Причиной начала конфликта стало то, что власти Украины начали говорить о вступлении в НАТО», — передает слова Трампа журнал TIME. Существует озабоченность среди украинских властей по поводу того, что президент США может возложить ответственность на Киев за возможный провал мирных переговоров, что, в свою очередь, может привести к приостановке военной помощи Украине.

По сообщениям The Wall Street Journal, чиновники считают, что Трамп, который не испытывает симпатии к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, может использовать подобные обвинения для отказа в поддержке. Кроме того, обсуждается возможность признания Крыма российским в рамках переговоров, что может принудить Зеленского пойти на компромисс из-за давления со стороны США и ухудшения его международных позиций.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Конфликт на Украине начался из-за стремления Киева вступить в НАТО. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп. «Причиной начала конфликта стало то, что власти Украины начали говорить о вступлении в НАТО», — передает слова Трампа журнал TIME. Существует озабоченность среди украинских властей по поводу того, что президент США может возложить ответственность на Киев за возможный провал мирных переговоров, что, в свою очередь, может привести к приостановке военной помощи Украине. По сообщениям The Wall Street Journal, чиновники считают, что Трамп, который не испытывает симпатии к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, может использовать подобные обвинения для отказа в поддержке. Кроме того, обсуждается возможность признания Крыма российским в рамках переговоров, что может принудить Зеленского пойти на компромисс из-за давления со стороны США и ухудшения его международных позиций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...