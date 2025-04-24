В Перми закрыли опасную шаурмичную

В Перми внеплановая проверка краевого Роспотребнадзора выявила множественные нарушения санитарных норм в «Кафе Багдад» «Шаурма&Шаверма». Оно находится улице Богдана Хмельницкого, 13А.
«Там не было горячего и холодного водоснабжения, отсутствовало цеховое деление. Кроме того, на продукцию не было маркировок и документов. Не была обеспечена планировка производственных помещений, исключающая встречные потоки сырой и готовой продукции. Нарушались сроки хранения продуктов», — сообщает надзорное ведомство на официальном сайте.
Прокуратура Кировского района вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в адрес индивидуального предпринимателя. Районный суд приостановил работу кафе на три месяца.
Ранее URA.RU сообщало о том, что Роспотребнадзор из-за жалобы пермячки на шум закрыл кафе в исторической особняке. В заведении «Гости» по ночам громко работала система вентиляции и кондиционирования воздуха.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!