24 апреля 2025

В Перми закрыли опасную шаурмичную

Роспотребнадзор: в Перми за антисанитарию закрыли шаурмичную
© Служба новостей «URA.RU»
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Заведение закрыли на три месяца
Заведение закрыли на три месяца Фото:

В Перми внеплановая проверка краевого Роспотребнадзора выявила множественные нарушения санитарных норм в «Кафе Багдад» «Шаурма&Шаверма». Оно находится улице Богдана Хмельницкого, 13А.

«Там не было горячего и холодного водоснабжения, отсутствовало цеховое деление. Кроме того, на продукцию не было маркировок и документов. Не была обеспечена планировка производственных помещений, исключающая встречные потоки сырой и готовой продукции. Нарушались сроки хранения продуктов», — сообщает надзорное ведомство на официальном сайте. 

Прокуратура Кировского района вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в адрес индивидуального предпринимателя. Районный суд приостановил работу кафе на три месяца. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что Роспотребнадзор из-за жалобы пермячки на шум закрыл кафе в исторической особняке. В заведении  «Гости» по ночам громко работала система вентиляции и кондиционирования воздуха.

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В Перми внеплановая проверка краевого Роспотребнадзора выявила множественные нарушения санитарных норм в «Кафе Багдад» «Шаурма&Шаверма». Оно находится улице Богдана Хмельницкого, 13А. «Там не было горячего и холодного водоснабжения, отсутствовало цеховое деление. Кроме того, на продукцию не было маркировок и документов. Не была обеспечена планировка производственных помещений, исключающая встречные потоки сырой и готовой продукции. Нарушались сроки хранения продуктов», — сообщает надзорное ведомство на официальном сайте.  Прокуратура Кировского района вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в адрес индивидуального предпринимателя. Районный суд приостановил работу кафе на три месяца.  Ранее URA.RU сообщало о том, что Роспотребнадзор из-за жалобы пермячки на шум закрыл кафе в исторической особняке. В заведении  «Гости» по ночам громко работала система вентиляции и кондиционирования воздуха.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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