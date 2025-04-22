Из-за жалобы пермячки закрыли кафе в историческом особняке

Ленинский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении кафе «Гости» по улице Куйбышева, 7, в Перми. Заявительница пожаловалась на шум от вентиляции по ночам, доносившийся из заведения.
«„Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае“ провел обследование. И выявил превышение предельно допустимых значений уровней звука и звукового давления в квартире потерпевшей. Источник шума — системы вентиляции и кондиционирования воздуха кафе, размещенные напротив окон квартиры женщины», — сообщается на сайте суда в соцсети «ВКонтакте».
В суде представитель заведения рассказал, что шумоизоляцию уже провели. Однако потерпевшая настаивала на наказании. По итогу суд признал ООО «Омега» виновным совершении административного правонарушения. Деятельность заведения приостановили на один месяц.
Ранее URA.RU сообщало о том, как пермяки жаловались на мусор, который скапливается во дворе дома на улице Пермской. По их мнению, отходы оставляют два популярных пермских кафе — «Pokeramen» и рюмочная «Парадная».
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