СК показал видео с места убийства генерал-лейтенанта Москалика

Следственный комитет (СК) России представил видеозапись с места гибели генерал-лейтенанта Ярослава Москалика в подмосковной Балашихе. В данный момент следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия, проводя тщательное расследование обстоятельств убийства.
Видео опубликовано в telegram-канале СК. Взрыв произошел утром около 10:40. В результате инцидента погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик.
Взрыв был вызван детонацией самодельного взрывного устройства с поражающими элементами. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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