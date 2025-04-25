СК показал видео с места убийства генерал-лейтенанта Москалика

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Следователи и криминалисты работают на месте происшествия
Следователи и криминалисты работают на месте происшествия Фото:
новость из сюжета
В Балашихе взорвалась машина

Следственный комитет (СК) России представил видеозапись с места гибели генерал-лейтенанта Ярослава Москалика в подмосковной Балашихе. В данный момент следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия, проводя тщательное расследование обстоятельств убийства.

Видео опубликовано в telegram-канале СК. Взрыв произошел утром около 10:40. В результате инцидента погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик

Взрыв был вызван детонацией самодельного взрывного устройства с поражающими элементами. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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Следственный комитет (СК) России представил видеозапись с места гибели генерал-лейтенанта Ярослава Москалика в подмосковной Балашихе. В данный момент следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия, проводя тщательное расследование обстоятельств убийства. Видео опубликовано в telegram-канале СК. Взрыв произошел утром около 10:40. В результате инцидента погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик.  Взрыв был вызван детонацией самодельного взрывного устройства с поражающими элементами. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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