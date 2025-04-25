Российские туристы не отказались от Стамбула после землетрясений и протестов

Российские туристы намерены продолжать визиты в Стамбул. Сити-туры продолжают пользоваться популярностью, несмотря на недавние землетрясения и протесты. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Российского союза Туриндустрии.
«Уровень спроса на поездки в Стамбул в период майских праздников находится на уровне аналогичного периода годом ранее. Город занимает 9 место среди самых популярных курортов Турции на майские праздники с долей 0,36% от общего объема продаж по направлению. Годом ранее Стамбул занимал также 9 место, но доля была чуть ниже — 0,34%», — приводит пресс-служба РСТ данные исследований сервиса «Слетать.ру»
Туроператоры отмечают, что аннуляции бронирований туров в Стамбул не отмечается. «Бронирования продолжались как после митингов, так и после землетрясения», — подчеркнула руководитель отдела по связям с общественностью компании Anex Виктория Худаева.
В настоящий момент Турция переживает неспокойные времена. В частности, в марте страну охватила волна протестов, связанная с арестом мэра Стамбула Экрема Имамоглу, главного политического соперника президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Позже, в апреле, в стране произошел ряд землетрясений у побережья Силиври в Стамбуле. Самое сильное достигло магнитуды 6,2.
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