Как бывший вице-мэр Екатеринбурга Контеев получил УДО: рассказ адвоката

Экс-вице-мэр Екатеринбурга Контеев получил УДО из-за положительных характеристик

25 апреля 2025 в 16:55 Размер текста - 17 +

Виктор Контеев попал под стражу в 2011 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Удовлетворяя ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, суд учел его положительные характеристики и поощрения от администрации колонии. Об этом URA.RU заявил его адвокат Сергей Колосовский. «Суд поступил правильно. Контеев — один из самых возрастных [арестантов], вчера ему исполнилось 72 года. Суд учел его положительные характеристики, поощрения от администрации [колонии], отсутствие какие-либо негативных данных. Согласно пленума Верховного суда, для отказа в УДО должны быть указаны фактические обстоятельства, препятствующие получению УДО. Прокуратура их не представила», — сказал Колосовский. Новость по теме Бывший вице-мэр Екатеринбурга Контеев выходит на свободу по УДО По его словам, если решение устоит в вышестоящих инстанциях, то Контеев, вероятно, «вернется домой и будет с семьей». «У него есть четыре внука, которых он никогда не видел», — добавил Колосовский. Контеева арестовали в 2011 году. Сначала его обвинили в вымогательстве долей екатеринбургской овощебазы №4 и организации заказных убийств. В 2014-м его приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Летом 2023-го ему добавили тюремный срок за вымогательство и покушение на бизнесмена. Суммарно он получил 21 год лишения свободы. В прошлом году защите удалось снизить срок на год. За решеткой Контеев провел более 13 лет. Супруга Контеева — Лариса — с 2012 года скрывалась от силовиков. 24 марта стало известно об ее аресте. Силовики обвиняют ее в пособничестве во взятке и вымогательстве. По версии следствия, она вместе с мужем вынудила предпринимателя Татьяну Русинову продать долю в овощебазе №4. Позже актив легализовали через фиктивные сделки со сторонними фирмами. Так, комплекс полностью ушел под контроль Ларисы и ее близких, думают в СК. Сейчас Контеева под домашним арестом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Удовлетворяя ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, суд учел его положительные характеристики и поощрения от администрации колонии. Об этом URA.RU заявил его адвокат Сергей Колосовский. «Суд поступил правильно. Контеев — один из самых возрастных [арестантов], вчера ему исполнилось 72 года. Суд учел его положительные характеристики, поощрения от администрации [колонии], отсутствие какие-либо негативных данных. Согласно пленума Верховного суда, для отказа в УДО должны быть указаны фактические обстоятельства, препятствующие получению УДО. Прокуратура их не представила», — сказал Колосовский. По его словам, если решение устоит в вышестоящих инстанциях, то Контеев, вероятно, «вернется домой и будет с семьей». «У него есть четыре внука, которых он никогда не видел», — добавил Колосовский. Контеева арестовали в 2011 году. Сначала его обвинили в вымогательстве долей екатеринбургской овощебазы №4 и организации заказных убийств. В 2014-м его приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Летом 2023-го ему добавили тюремный срок за вымогательство и покушение на бизнесмена. Суммарно он получил 21 год лишения свободы. В прошлом году защите удалось снизить срок на год. За решеткой Контеев провел более 13 лет. Супруга Контеева — Лариса — с 2012 года скрывалась от силовиков. 24 марта стало известно об ее аресте. Силовики обвиняют ее в пособничестве во взятке и вымогательстве. По версии следствия, она вместе с мужем вынудила предпринимателя Татьяну Русинову продать долю в овощебазе №4. Позже актив легализовали через фиктивные сделки со сторонними фирмами. Так, комплекс полностью ушел под контроль Ларисы и ее близких, думают в СК. Сейчас Контеева под домашним арестом.