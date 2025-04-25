В Екатеринбурге упали цены на квартиры в новостройках

© Служба новостей «URA.RU»
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Один «квадрат» в новостройке стал стоить 142 тысячи рублей в среднем
Один «квадрат» в новостройке стал стоить 142 тысячи рублей в среднем Фото:

Стоимость квадратного метра в новостройках Екатеринбурга снизилась на 12,6% в период с февраля по март. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе IT-компании «Философт».

По данным аналитиков, к марту один «квадрат» в новостройке стал стоить 142 тысячи рублей, тогда как месяц назад стоимость достигла 160 тысяч рублей. При этом за год квадратный метр стал дороже на 5,9%, в 2024-м цена составляла 134 тысячи рублей.

Что касается объема продаж, то в первом квартале 2025-го они увеличились на 9,1%, по мнению аналитиков, это указывает на замедление темпов роста. Однако стоит отметить, что в марте по сравнению с февралем продажи выросли на 11,6%.

«В городах, где в феврале наблюдался рост стоимости квадратного метра, в марте было зафиксировано снижение цены. Это связано с тем, что застройщики стремясь привлечь покупателей, предлагают разнообразные скидки и акции, чтобы стимулировать спрос», — поделились эксперты «Философт».

Такое же мнение о введении акций и скидок высказывал в разговоре с URA.RU глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. По его словам, девелоперам не останется ничего иного кроме как привлекать подобными предложениями, чтобы распродать излишки квартир. 

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Стоимость квадратного метра в новостройках Екатеринбурга снизилась на 12,6% в период с февраля по март. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе IT-компании « Философт» . По данным аналитиков, к марту один « квадрат» в новостройке стал стоить 142 тысячи рублей, тогда как месяц назад стоимость достигла 160 тысяч рублей. При этом за год квадратный метр стал дороже на 5,9%, в 2024-м цена составляла 134 тысячи рублей. Что касается объема продаж, то в первом квартале 2025-го они увеличились на 9,1 %, по мнению аналитиков, это указывает на замедление темпов роста. Однако стоит отметить, что в марте по сравнению с февралем продажи выросли на 11,6 %. «В городах, где в феврале наблюдался рост стоимости квадратного метра, в марте было зафиксировано снижение цены. Это связано с тем, что застройщики стремясь привлечь покупателей, предлагают разнообразные скидки и акции, чтобы стимулировать спрос», — поделились эксперты «Философт». Такое же мнение о введении акций и скидок высказывал в разговоре с URA.RU глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. По его словам, девелоперам не останется ничего иного кроме как привлекать подобными предложениями, чтобы распродать излишки квартир. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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