В Екатеринбурге упали цены на квартиры в новостройках

Стоимость квадратного метра в новостройках Екатеринбурга снизилась на 12,6% в период с февраля по март. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе IT-компании «Философт».
По данным аналитиков, к марту один «квадрат» в новостройке стал стоить 142 тысячи рублей, тогда как месяц назад стоимость достигла 160 тысяч рублей. При этом за год квадратный метр стал дороже на 5,9%, в 2024-м цена составляла 134 тысячи рублей.
Что касается объема продаж, то в первом квартале 2025-го они увеличились на 9,1%, по мнению аналитиков, это указывает на замедление темпов роста. Однако стоит отметить, что в марте по сравнению с февралем продажи выросли на 11,6%.
«В городах, где в феврале наблюдался рост стоимости квадратного метра, в марте было зафиксировано снижение цены. Это связано с тем, что застройщики стремясь привлечь покупателей, предлагают разнообразные скидки и акции, чтобы стимулировать спрос», — поделились эксперты «Философт».
Такое же мнение о введении акций и скидок высказывал в разговоре с URA.RU глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. По его словам, девелоперам не останется ничего иного кроме как привлекать подобными предложениями, чтобы распродать излишки квартир.
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