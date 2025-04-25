В школе Севастополя взорвалась граната

Полиция проверяет обстоятельства происшествия
В одной из школ Севастополя произошла детонация страйкбольной гранаты, которую принес ученик. Об этом рассказали в местном управлении МВД.
«Во время группового занятия в актовом зале произошла детонация гранаты», — говорится в сообщении telegram-канала МВД. Там добавили, что в результате взрыва четверо детей получили травмы и обратились за медицинской помощью. Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия и примет решение о дальнейших действиях.
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