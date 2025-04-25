В школе Севастополя взорвалась граната

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Полиция проверяет обстоятельства происшествия
Полиция проверяет обстоятельства происшествия Фото:

В одной из школ Севастополя произошла детонация страйкбольной гранаты, которую принес ученик. Об этом рассказали в местном управлении МВД.

«Во время группового занятия в актовом зале произошла детонация гранаты», — говорится в сообщении telegram-канала МВД. Там добавили, что в результате взрыва четверо детей получили травмы и обратились за медицинской помощью. Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия и примет решение о дальнейших действиях.

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В одной из школ Севастополя произошла детонация страйкбольной гранаты, которую принес ученик. Об этом рассказали в местном управлении МВД. «Во время группового занятия в актовом зале произошла детонация гранаты», — говорится в сообщении telegram-канала МВД. Там добавили, что в результате взрыва четверо детей получили травмы и обратились за медицинской помощью. Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия и примет решение о дальнейших действиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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