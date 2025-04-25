Бастрыкин взялся за дело о подрыве генерала под Москвой

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин взялся за расследование убийства генерала Ярослава Москалика в подмосковной Балашихе. Об этом рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.
«Председатель СК России поручил передать в центральный аппарат уголовное дело об убийстве генерала Ярослава Москалика», — заявила Петренко. Ее слова опубликованы в telegram-канале СК. Она добавила, что на место происшествия направлены опытные следователи и эксперты, и в настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления подозреваемых.
В Московской области возбуждено уголовное дело в связи со взрывом автомобиля в Балашихе, произошедшем около 10:40 утра. В результате инцидента погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Ярослав Москалик. Следственный комитет сообщил, что взрыв был вызван детонацией самодельного взрывного устройства с поражающими элементами.
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