В ХМАО подскочила стоимость теплиц для дачи

В Югре цены на теплицы в преддверии сезона растут, удорожание по сравнению с прошлым годом составляет пока в среднем 2 тысячи рублей. Сейчас цена изделия среднего размера может достигать 45 тысяч рублей, выяснило URA.RU.
«Цена арочного металлического каркаса для теплицы 3 на 8 метров — в среднем 24 тысячи рублей. Если сразу покрыть поликарбонатом — 45 тысяч рублей», — рассказал URA.RU индивидуальный предприниматель Руслан, чья команда занимается изготовлением и продажей парников и теплиц.
Каркас самого маленького изделия размером 3 на 4 будет стоить в районе 16 тысяч рублей. С покрытием 6-миллимитровым поликарбонатом — 27 тысяч рублей.
Предприниматели говорят, что на данный момент делают теплицы и парники в основном из прошлогодних материалов, пока цена по сравнению с 2024 годом подросла в среднем на 2 тысяч рублей. Но, прайс еще будет расти, поскольку запасы заканчиваются, и придется покупать металл и сопутствующие товары для производства уже по повышенной стоимости.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в преддверии летнего сезона наблюдается ажиотажный спрос на небольшие бани и чаны фурако. Цены на такие конструкции начинаются примерно с 350 тысяч рублей.
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