24 апреля 2025

В ХМАО подскочила стоимость теплиц для дачи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цены на теплицы в ХМАО поднялась и еще будут расти
Цены на теплицы в ХМАО поднялась и еще будут расти Фото:

В Югре цены на теплицы в преддверии сезона растут, удорожание по сравнению с прошлым годом составляет пока в среднем 2 тысячи рублей. Сейчас цена изделия среднего размера может достигать 45 тысяч рублей, выяснило URA.RU.

«Цена арочного металлического каркаса для теплицы 3 на 8 метров — в среднем 24 тысячи рублей. Если сразу покрыть поликарбонатом — 45 тысяч рублей», — рассказал URA.RU индивидуальный предприниматель Руслан, чья команда занимается изготовлением и продажей парников и теплиц.

Каркас самого маленького изделия размером 3 на 4 будет стоить в районе 16 тысяч рублей. С покрытием 6-миллимитровым поликарбонатом — 27 тысяч рублей.

Предприниматели говорят, что на данный момент делают теплицы и парники в основном из прошлогодних материалов, пока цена по сравнению с 2024 годом подросла в среднем на 2 тысяч рублей. Но, прайс еще будет расти, поскольку запасы заканчиваются, и придется покупать металл и сопутствующие товары для производства уже по повышенной стоимости.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в преддверии летнего сезона наблюдается ажиотажный спрос на небольшие бани и чаны фурако. Цены на такие конструкции начинаются примерно с 350 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Югре цены на теплицы в преддверии сезона растут, удорожание по сравнению с прошлым годом составляет пока в среднем 2 тысячи рублей. Сейчас цена изделия среднего размера может достигать 45 тысяч рублей, выяснило URA.RU. «Цена арочного металлического каркаса для теплицы 3 на 8 метров — в среднем 24 тысячи рублей. Если сразу покрыть поликарбонатом — 45 тысяч рублей», — рассказал URA.RU индивидуальный предприниматель Руслан, чья команда занимается изготовлением и продажей парников и теплиц. Каркас самого маленького изделия размером 3 на 4 будет стоить в районе 16 тысяч рублей. С покрытием 6-миллимитровым поликарбонатом — 27 тысяч рублей. Предприниматели говорят, что на данный момент делают теплицы и парники в основном из прошлогодних материалов, пока цена по сравнению с 2024 годом подросла в среднем на 2 тысяч рублей. Но, прайс еще будет расти, поскольку запасы заканчиваются, и придется покупать металл и сопутствующие товары для производства уже по повышенной стоимости. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в преддверии летнего сезона наблюдается ажиотажный спрос на небольшие бани и чаны фурако. Цены на такие конструкции начинаются примерно с 350 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...