Мини-парилки и чаны фурако: жители ХМАО ринулись строить дешевые аналоги бань

В Югре в преддверии летнего сезона наблюдается ажиотажный спрос на небольшие бани и чаны фурако. Во сколько обойдутся такие парилки и что выгоднее купить — в материале URA.RU.
«В ХМАО заметен спрос на мобильные бани, бани-бочки, цена которых может быть ниже за счет размера», — рассказывает мастер по изготовлению бань Евгений Курбатов. Цены на такие конструкции начинаются примерно с 350 тысяч рублей.
Чаще югорчане стараются заказывать бани заранее, иногда чуть ли не за год. Причина в том, что ближе к лету цены могут повышаться за счет роста цен на материалы. При этом летом отдельные мастера не берут заказы из-за высокой загруженности.
Банные чаны нередко жители ХМАО заказывают в других регионах, например, в Екатеринбурге. В самой Югре подобных производств не так много. «Очень много заказов с Севера, особенно из Сургута», — рассказал мастер одной из компаний. На стоимость фурако прежде всего влияют размер и функционал, например, ветрозащита или стол внутри чана. Цены на них могут начинаться примерно со 150 тысяч. Полная комплектация купели будет стоить также, как небольшая банька.
Сауны на дачи югорчане заказывают гораздо реже. Такие парилки менее практичны, а бани используют еще и для мытья. Дороже в регионе обходятся хамамы. Цены даже на небольшие парилки с парогонератором внутри дома стартуют от 1,5 миллиона рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО можно купить дачу с домиком на месячную зарплату. В Нижневартовске, например, цены на такую недвижимость начинаются от 75 тысяч рублей.
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