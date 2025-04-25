Захарова намекнула на причастность Украины к убийству генерала в Подмосковье

Украинские спецслужбы могут быть причастны к убийству начальника Главного оперативного управления Генерального штаба, генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом сообщает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Есть основания полагать, что к убийству генерал-лейтенанта Москалика причастны украинские спецслужбы», — заявляет Захарова. Ее слова передает ТАСС.
Ранее Захарова назвала убийство Москалика терактом. Военный погиб при взрыве в Балашихе Московской области.
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