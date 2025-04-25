Захарова намекнула на причастность Украины к убийству генерала в Подмосковье

Захарова: украинские спецслужбы причастны к убийству генерала Москалика
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Захарова отмечает, что есть основания для предположения о причастности Украины к убийству генерал-майора
Захарова отмечает, что есть основания для предположения о причастности Украины к убийству генерал-майора Фото:
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В Балашихе взорвалась машина

Украинские спецслужбы могут быть причастны к убийству начальника Главного оперативного управления Генерального штаба, генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом сообщает официальный представитель МИД России Мария Захарова. 

«Есть основания полагать, что к убийству генерал-лейтенанта Москалика причастны украинские спецслужбы», — заявляет Захарова. Ее слова передает ТАСС.

Ранее Захарова назвала убийство Москалика терактом. Военный погиб при взрыве в Балашихе Московской области.

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Украинские спецслужбы могут быть причастны к убийству начальника Главного оперативного управления Генерального штаба, генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом сообщает официальный представитель МИД России Мария Захарова.  «Есть основания полагать, что к убийству генерал-лейтенанта Москалика причастны украинские спецслужбы», — заявляет Захарова. Ее слова передает ТАСС. Ранее Захарова назвала убийство Москалика терактом. Военный погиб при взрыве в Балашихе Московской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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