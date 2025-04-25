В Кургане расследовали дело мужчины, который просил у детей интимные фото

Курганские следователи завершили расследование дела 29-летнего жителя Красноярского края, которого обвиняют в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Пресс-служба СУ СК России по Курганской области сообщает, что в 2020–2022 годах мужчина переписывался в социальных сетях с маленькими девочками и просил присылать ему интимные фотографии и видео. Часть полученных материалов он пересылал другим людям.
«В рамках расследования уголовного дела установлено 73 потерпевших из разных регионов», — сообщило в следственное управление. Преступление было раскрыто после того, как родители одной из пострадавших девочек из Курганской области обратились в полицию. Сотрудники ОБК УМВД России по Курганской области и следственного управления задержали подозреваемого у него дома в Красноярском крае и доставили в Курган. На допросе мужчина полностью признал свою вину.
Известно, что по другим аналогичным эпизодам этот человек уже осужден на 15 лет колонии строгого режима. Следователи напоминают родителям, что важно регулярно разговаривать с детьми о возможных опасностях в интернете. В ближайшее время материалы дела передадут в Красноярский краевой суд для рассмотрения
Ранее в Курганской области завершили расследование аналогичного уголовного дела в отношении жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, который также обвинялся в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних через интернет. Тогда фигурант вступал в переписку с малолетней жертвой, получал и распространял ее интимные фотографии, а его действия были выявлены в ходе профилактических мероприятий полиции.
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