В Курганской области будут судить жителя ЯНАО из-за развратных снимков школьницы

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Житель Ямала ждет в курганском СИЗО суда по делу о развратных действиях
Житель Ямала ждет в курганском СИЗО суда по делу о развратных действиях Фото:

В Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Ямало-Ненецкого автономного округа. Обвиняемый подозревается в совершении нескольких тяжких преступлений, включая развратные действия, нарушение неприкосновенности частной жизни и распространение порнографических материалов с участием школьницы из поселка Каргаполье. Об этом информирует СУ СК России по Курганской области. 

«Обвиняемый в 2023-2024 гг, используя социальные сети и мессенджеры, вступал в переписку развратного характера с малолетней девочкой из Курганской области, предлагая направить ему фотографии в обнаженном виде», — информирует сайт регионального ведомства. После получения материалов, он распространил их среди знакомых потерпевшей через интернет.

Преступная деятельность обвиняемого была выявлена в ходе профилактических мероприятий, проведенных инспекторами ПДН. В ходе оперативно-розыскных мероприятий с участием сотрудников УМВД по Курганской области и криминалистов СК, подозреваемый был задержан по месту жительства. Его привезли в Каргаполье, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. На стадии предварительного следствия он признал свою вину.

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В Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Ямало-Ненецкого автономного округа. Обвиняемый подозревается в совершении нескольких тяжких преступлений, включая развратные действия, нарушение неприкосновенности частной жизни и распространение порнографических материалов с участием школьницы из поселка Каргаполье. Об этом информирует СУ СК России по Курганской области.  «Обвиняемый в 2023-2024 гг, используя социальные сети и мессенджеры, вступал в переписку развратного характера с малолетней девочкой из Курганской области, предлагая направить ему фотографии в обнаженном виде», — информирует сайт регионального ведомства. После получения материалов, он распространил их среди знакомых потерпевшей через интернет. Преступная деятельность обвиняемого была выявлена в ходе профилактических мероприятий, проведенных инспекторами ПДН. В ходе оперативно-розыскных мероприятий с участием сотрудников УМВД по Курганской области и криминалистов СК, подозреваемый был задержан по месту жительства. Его привезли в Каргаполье, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. На стадии предварительного следствия он признал свою вину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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