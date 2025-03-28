В Курганской области будут судить жителя ЯНАО из-за развратных снимков школьницы

В Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Ямало-Ненецкого автономного округа. Обвиняемый подозревается в совершении нескольких тяжких преступлений, включая развратные действия, нарушение неприкосновенности частной жизни и распространение порнографических материалов с участием школьницы из поселка Каргаполье. Об этом информирует СУ СК России по Курганской области.
«Обвиняемый в 2023-2024 гг, используя социальные сети и мессенджеры, вступал в переписку развратного характера с малолетней девочкой из Курганской области, предлагая направить ему фотографии в обнаженном виде», — информирует сайт регионального ведомства. После получения материалов, он распространил их среди знакомых потерпевшей через интернет.
Преступная деятельность обвиняемого была выявлена в ходе профилактических мероприятий, проведенных инспекторами ПДН. В ходе оперативно-розыскных мероприятий с участием сотрудников УМВД по Курганской области и криминалистов СК, подозреваемый был задержан по месту жительства. Его привезли в Каргаполье, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. На стадии предварительного следствия он признал свою вину.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.