Франция периодически выражает готовность к урегулированию разногласий с Россией, однако подобные инициативы озвучиваются без широкой огласки, «шепотом». Об этом сообщает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Иногда наши французские коллеги посылают нам сигналы о том, что они на самом деле хотят как-то решать возникшие проблемы, но посылают их шепотом», — заявляет Лавров во время церемонии награждения президента Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэля Киде орденом Дружбы. Министр иностранных дел России выразил сожаление по поводу того, что во Франции распространяются искаженные и трактовки событий, происходящих на Украине.
В качестве примера Лавров сослался на интервью посла Франции в России Николя де Ривьера, где, по его словам, утверждается, будто все проблемы сводятся исключительно к тому, что Россия «напала на Францию». При этом, отметил министр, в публикации полностью отсутствует упоминание о многочисленных предупреждениях, которые на протяжении десяти лет западным странам адресовал президент России Владимир Путин.
По утверждению главы российского МИДа, в интервью не отражен тот факт, что Франция сыграла одну из ключевых ролей в событиях, приведших Украину к нынешнему кризису. Он напомнил, что именно Франция в феврале 2014 года выступала гарантом первых соглашений по урегулированию ситуации. Однако, как подчеркнул министр, уже на следующий день после заключения этих договоренностей французская сторона не предприняла никаких шагов для того, чтобы призвать оппозицию к их выполнению и вернуть ее к соблюдению достигнутых договоренностей.
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