«Мать была в другой комнате»: в Челябинске следователи выясняют подробности падения малыша из окна

СКР начал проверку по факту падения мальчика из окна в Чурилово
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Ребенка экстренно госпитализировали после падения из окна
Ребенка экстренно госпитализировали после падения из окна Фото:

В Челябинске следователи начали проверку по факту падения малолетнего ребенка из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже дома на улице 2-я Эльтонская. Трехлетний мальчик сорвался с высоты, потянувшись за игрушкой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.

«Организована доследственная проверка по сообщению из соцмедиа о выпадении малолетнего ребенка. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших случившемуся», — прокомментировали в ведомстве.

Как сообщало URA.RU ранее, вечером 25 апреля трехлетний мальчик самостоятельно залез на подоконник балкона и выпал из окна вслед за игрушкой. Его экстренно госпитализировали медики. Мать ребенка в момент происшествия находилась в другой комнате.

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В Челябинске следователи начали проверку по факту падения малолетнего ребенка из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже дома на улице 2-я Эльтонская. Трехлетний мальчик сорвался с высоты, потянувшись за игрушкой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. «Организована доследственная проверка по сообщению из соцмедиа о выпадении малолетнего ребенка. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших случившемуся», — прокомментировали в ведомстве. Как сообщало URA.RU ранее, вечером 25 апреля трехлетний мальчик самостоятельно залез на подоконник балкона и выпал из окна вслед за игрушкой. Его экстренно госпитализировали медики. Мать ребенка в момент происшествия находилась в другой комнате.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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