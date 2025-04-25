«Мать была в другой комнате»: в Челябинске следователи выясняют подробности падения малыша из окна

В Челябинске следователи начали проверку по факту падения малолетнего ребенка из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже дома на улице 2-я Эльтонская. Трехлетний мальчик сорвался с высоты, потянувшись за игрушкой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.
«Организована доследственная проверка по сообщению из соцмедиа о выпадении малолетнего ребенка. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших случившемуся», — прокомментировали в ведомстве.
Как сообщало URA.RU ранее, вечером 25 апреля трехлетний мальчик самостоятельно залез на подоконник балкона и выпал из окна вслед за игрушкой. Его экстренно госпитализировали медики. Мать ребенка в момент происшествия находилась в другой комнате.
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