В Челябинске малыш выпал из окна вслед за игрушкой

В микрорайоне Чурилово в Челябинске ребенок выпал из окна четвертого этажа вслед за игрушкой. Об этом сообщили очевидцы.
«В Чурилово маленький ребенок выпал с четвертого этажа. По словам очевидцев, на улице 2-я Эльтонская, дом 44 ребёнок выбросил игрушку из окна и кувыркнулся вслед за ней», — сообщает telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».
Местные жители оперативно вызвали скорую помощь. Ребенок жив, с ним работают медики. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу областного минздрава, ответ будет опубликован после получения.
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