В Челябинске малыш выпал из окна вслед за игрушкой

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Ребенок выпал из окна четвертого этажа
Ребенок выпал из окна четвертого этажа Фото:

В микрорайоне Чурилово в Челябинске ребенок выпал из окна четвертого этажа вслед за игрушкой. Об этом сообщили очевидцы.

«В Чурилово маленький ребенок выпал с четвертого этажа. По словам очевидцев, на улице 2-я Эльтонская, дом 44 ребёнок выбросил игрушку из окна и кувыркнулся вслед за ней», — сообщает telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Местные жители оперативно вызвали скорую помощь. Ребенок жив, с ним работают медики. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу областного минздрава, ответ будет опубликован после получения.

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В микрорайоне Чурилово в Челябинске ребенок выпал из окна четвертого этажа вслед за игрушкой. Об этом сообщили очевидцы. «В Чурилово маленький ребенок выпал с четвертого этажа. По словам очевидцев, на улице 2-я Эльтонская, дом 44 ребёнок выбросил игрушку из окна и кувыркнулся вслед за ней», — сообщает telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей». Местные жители оперативно вызвали скорую помощь. Ребенок жив, с ним работают медики. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу областного минздрава, ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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