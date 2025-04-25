В ГД жестко ответили на попытки Германии запретить флаги РФ на 9 мая

Слуцкий пообещал Берлину печать позора в случае запрета флагов СССР и РФ 9 мая

25 апреля 2025 в 23:28 Размер текста - 17 +

Слуцкий прокомментировал планы Берлина запретить российские флаги Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне Берлин окажется под тяжелой печатью позора, если допустит запрет на использование российских и советских флагов на памятных мероприятиях 8 и 9 мая, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «Если решение будет принято, то тяжелая печать позора ляжет на берлинские власти. Уродливая русофобия, новая попытка реваншизма и, по сути, реинкарнации нацизма», — процитировало слова Слуцкого ТАСС. По мнению Слуцкого, подобные действия ведут к возрождению фашизма в современном мире. При этом Россия не допустит пересмотра истории и подвигов советских воинов. Как сообщало URA.RU ранее, берлинская полиция намерена ввести запрет на демонстрацию российских и советских флагов во время Дня Победы. Действие соответствующего документа распространится на территории, прилегающие к мемориалам в районах Трептов, Митте и Панков. В 2024 году в Берлине во время акций, посвященных 9 Мая, полиция задержала 10 человек за нарушение установленных запретов на демонстрацию символики, связанной с Днем Победы. Среди ограничений были флаги РФ и СССР, георгиевские ленточки, военная униформа и пение военных песен, а также символы «V» и «Z». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Берлин окажется под тяжелой печатью позора, если допустит запрет на использование российских и советских флагов на памятных мероприятиях 8 и 9 мая, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «Если решение будет принято, то тяжелая печать позора ляжет на берлинские власти. Уродливая русофобия, новая попытка реваншизма и, по сути, реинкарнации нацизма», — процитировало слова Слуцкого ТАСС. По мнению Слуцкого, подобные действия ведут к возрождению фашизма в современном мире. При этом Россия не допустит пересмотра истории и подвигов советских воинов. Как сообщало URA.RU ранее, берлинская полиция намерена ввести запрет на демонстрацию российских и советских флагов во время Дня Победы. Действие соответствующего документа распространится на территории, прилегающие к мемориалам в районах Трептов, Митте и Панков. В 2024 году в Берлине во время акций, посвященных 9 Мая, полиция задержала 10 человек за нарушение установленных запретов на демонстрацию символики, связанной с Днем Победы. Среди ограничений были флаги РФ и СССР, георгиевские ленточки, военная униформа и пение военных песен, а также символы «V» и «Z».