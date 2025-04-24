Бойцам СВО из Ханты-Мансийска помогли купить 30 квартир

В Ханты-Мансийске для участников СВО были выделены субсидии на приобретение жилья. Благодаря этому, свою квартиру смогли купить 30 бойцов из ХМАО, сообщил глава города Максим Ряшин.
«Безусловный приоритет для окружных властей — поддержка участников специальной военной операции и их семей… В Ханты-Мансийске 30 участников СВО получили субсидии на приобретение жилья», — написал Ряшин в своем telegram-канале.
Также двоим героям, которые получили инвалидность при выполнении боевых задач в ходе спецоперации, оказана помощь в рамках проекта «Умная квартира». Их жилье было оборудовано и отремонтировано с учетом индивидуальных потребностей.
Вообще, в ХМАО утвержден и реализуется обширный комплекс региональных мер поддержки. Им воспользовались уже более 24 тысяч человек.
Президент России Владимир Путин посмертно наградил Орденом Мужества спасателя Николая Вафина, погибшего в зоне СВО. До военной службы он работал в МЧС — патрулировал водоемы в Березовском районе.
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