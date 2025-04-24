24 апреля 2025

Бойцам СВО из Ханты-Мансийска помогли купить 30 квартир

© Служба новостей «URA.RU»
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Двоим бойцам из Ханты-Мансийска, получившим инвалидность, оборудовали и отремонтировали квартиры
Двоим бойцам из Ханты-Мансийска, получившим инвалидность, оборудовали и отремонтировали квартиры Фото:

В Ханты-Мансийске для участников СВО были выделены субсидии на приобретение жилья. Благодаря этому, свою квартиру смогли купить 30 бойцов из ХМАО, сообщил глава города Максим Ряшин.

«Безусловный приоритет для окружных властей — поддержка участников специальной военной операции и их семей… В Ханты-Мансийске 30 участников СВО получили субсидии на приобретение жилья», — написал Ряшин в своем telegram-канале.

Также двоим героям, которые получили инвалидность при выполнении боевых задач в ходе спецоперации, оказана помощь в рамках проекта «Умная квартира». Их жилье было оборудовано и отремонтировано с учетом индивидуальных потребностей.

Вообще, в ХМАО утвержден и реализуется обширный комплекс региональных мер поддержки. Им воспользовались уже более 24 тысяч человек.

Президент России Владимир Путин посмертно наградил Орденом Мужества спасателя Николая Вафина, погибшего в зоне СВО. До военной службы он работал в МЧС — патрулировал водоемы в Березовском районе.

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В Ханты-Мансийске для участников СВО были выделены субсидии на приобретение жилья. Благодаря этому, свою квартиру смогли купить 30 бойцов из ХМАО, сообщил глава города Максим Ряшин. «Безусловный приоритет для окружных властей — поддержка участников специальной военной операции и их семей… В Ханты-Мансийске 30 участников СВО получили субсидии на приобретение жилья», — написал Ряшин в своем telegram-канале. Также двоим героям, которые получили инвалидность при выполнении боевых задач в ходе спецоперации, оказана помощь в рамках проекта «Умная квартира». Их жилье было оборудовано и отремонтировано с учетом индивидуальных потребностей. Вообще, в ХМАО утвержден и реализуется обширный комплекс региональных мер поддержки. Им воспользовались уже более 24 тысяч человек. Президент России Владимир Путин посмертно наградил Орденом Мужества спасателя Николая Вафина, погибшего в зоне СВО. До военной службы он работал в МЧС — патрулировал водоемы в Березовском районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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