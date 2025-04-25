Спасала от тюрьмы: пенсионерка из Первоуральска отдала мошенникам полмиллиона

В Первоуральске (Свердловская область) 71-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников и лишилась 500 тысяч рублей. Об этом рассказали на сайте пресс-службы регионального ГУ МВД России.
«На стационарный телефон пенсионерки поступил звонок. Женщина услышала плач и голос, представившийся ее тетей. Лжеродственница сообщила, что, якобы, попала в ДТП, переходя дорогу в неположенном месте, и сбила женщину, которая серьезно пострадала. По словам звонившей, для урегулирования вопроса и компенсации ущерба срочно требовались деньги, иначе ее „тётю“ якобы посадят», — рассказали в ведомстве.
Вскоре с пенсионеркой поговорил мужчина, назвавшийся следователем, и сообщил, что за деньгами приедет курьер. Вечером того же дня женщина передала незнакомцу 500 тысяч рублей. Афера вскрылась на следующий день, когда пострадавшая связалась с настоящей родственницей и узнала, что та никого не сбивала.
Курьером-мошенником оказался 20-летний житель Первоуральска. Он признал вину и заявил, что о мошенничестве не знал и просто выполнял указания из мессенджера: за процент должен был забирать деньги и переводить их по реквизитам. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере», молодого человека проверяют на причастность к другим эпизодам.
Ранее жительницы Алапаевска по вине мошенников лишились больше пяти миллионов рублей. Свердловчанки хотели заработать на инвестициях и криптовалюте.
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