Свердловчанки отдали более пяти миллионов рублей мошенникам с фейковой биржи

В Алапаевске (Свердловская область) две женщины стали жертвами крупной аферы, потеряв в общей сложности свыше пяти миллионов рублей при попытке заработать на инвестициях. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
«В ходе опроса 47-летняя заявительница пояснила, что в марте текущего на одном из сайтов знакомств у нее завязалась переписка с одним из пользователей. В ходе общения мужчина рассказал, что он работает на бирже, закупает сырье, акции, криптовалюту, далее перепродает и получает с этого прибыль», — рассказали в ведомстве.
Позже злоумышленник уговорил женщину вложиться в «выгодный проект» с помощью его «опытного брата-аналитика». В итоге пострадавшая оформила кредиты и перечислила аферистам более 3,4 миллионов рублей. Когда возникли сложности с выводом «прибыли», женщина обратилась за помощью к подруге, которая тоже попала в ловушку и оформила еще 1,7 миллионов рублей кредита, следуя указаниям злоумышленников.
Поняв, что стали жертвами обмана, женщины обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
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