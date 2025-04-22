22 апреля 2025

Свердловчанки отдали более пяти миллионов рублей мошенникам с фейковой биржи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Возбуждено уголовное дело
Возбуждено уголовное дело Фото:

В Алапаевске (Свердловская область) две женщины стали жертвами крупной аферы, потеряв в общей сложности свыше пяти миллионов рублей при попытке заработать на инвестициях. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«В ходе опроса 47-летняя заявительница пояснила, что в марте текущего на одном из сайтов знакомств у нее завязалась переписка с одним из пользователей. В ходе общения мужчина рассказал, что он работает на бирже, закупает сырье, акции, криптовалюту, далее перепродает и получает с этого прибыль», — рассказали в ведомстве.

Позже злоумышленник уговорил женщину вложиться в «выгодный проект» с помощью его «опытного брата-аналитика». В итоге пострадавшая оформила кредиты и перечислила аферистам более 3,4 миллионов рублей. Когда возникли сложности с выводом «прибыли», женщина обратилась за помощью к подруге, которая тоже попала в ловушку и оформила еще 1,7 миллионов рублей кредита, следуя указаниям злоумышленников.

Поняв, что стали жертвами обмана, женщины обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Алапаевске (Свердловская область) две женщины стали жертвами крупной аферы, потеряв в общей сложности свыше пяти миллионов рублей при попытке заработать на инвестициях. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. «В ходе опроса 47-летняя заявительница пояснила, что в марте текущего на одном из сайтов знакомств у нее завязалась переписка с одним из пользователей. В ходе общения мужчина рассказал, что он работает на бирже, закупает сырье, акции, криптовалюту, далее перепродает и получает с этого прибыль», — рассказали в ведомстве. Позже злоумышленник уговорил женщину вложиться в «выгодный проект» с помощью его «опытного брата-аналитика». В итоге пострадавшая оформила кредиты и перечислила аферистам более 3,4 миллионов рублей. Когда возникли сложности с выводом «прибыли», женщина обратилась за помощью к подруге, которая тоже попала в ловушку и оформила еще 1,7 миллионов рублей кредита, следуя указаниям злоумышленников. Поняв, что стали жертвами обмана, женщины обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...