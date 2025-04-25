В ХМАО двое мужчин утонули, провалившись под лед на снегоходе

В Кондинском районе ХМАО на озере Кильсоим произошла трагедия: двое мужчин провалились под лед, передвигаясь на снегоходе. В результате происшествия югорчане утонули, сообщили в ГИМС МЧС России по ХМАО.
«На озере Кильсоим в четырех километрах от села Чантырья Кондинского района, двое мужчин двигались на снегоходе, провалились под лед и утонули. ГИМС предупреждает: в период весеннего паводка категорически запрещается выходить на водоемы», — написано в группе ведомства VK.
Сотрудники МЧС просят югорчан не подвергать свою жизнь опасности и не выходить на водоемы. Также они предостерегают жителей, что подходить к воде во время ледохода крайне опасно, особенно детям.
В Ханты-Мансийске идет подготовка к началу навигации 2025 года — 42 теплохода вскоре выйдут на маршруты. Она начнется после ледохода.
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