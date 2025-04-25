25 апреля 2025
24 апреля 2025

В ХМАО двое мужчин утонули, провалившись под лед на снегоходе

© Служба новостей «URA.RU»
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Трагедия произошла на озере Кильсоим
Трагедия произошла на озере Кильсоим Фото:

В Кондинском районе ХМАО на озере Кильсоим произошла трагедия: двое мужчин провалились под лед, передвигаясь на снегоходе. В результате происшествия югорчане утонули, сообщили в ГИМС МЧС России по ХМАО.

«На озере Кильсоим в четырех километрах от села Чантырья Кондинского района, двое мужчин двигались на снегоходе, провалились под лед и утонули. ГИМС предупреждает: в период весеннего паводка категорически запрещается выходить на водоемы», — написано в группе ведомства VK.

Сотрудники МЧС просят югорчан не подвергать свою жизнь опасности и не выходить на водоемы. Также они предостерегают жителей, что подходить к воде во время ледохода крайне опасно, особенно детям.

В Ханты-Мансийске идет подготовка к началу навигации 2025 года — 42 теплохода вскоре выйдут на маршруты. Она начнется после ледохода.

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В Кондинском районе ХМАО на озере Кильсоим произошла трагедия: двое мужчин провалились под лед, передвигаясь на снегоходе. В результате происшествия югорчане утонули, сообщили в ГИМС МЧС России по ХМАО. «На озере Кильсоим в четырех километрах от села Чантырья Кондинского района, двое мужчин двигались на снегоходе, провалились под лед и утонули. ГИМС предупреждает: в период весеннего паводка категорически запрещается выходить на водоемы», — написано в группе ведомства VK. Сотрудники МЧС просят югорчан не подвергать свою жизнь опасности и не выходить на водоемы. Также они предостерегают жителей, что подходить к воде во время ледохода крайне опасно, особенно детям. В Ханты-Мансийске идет подготовка к началу навигации 2025 года — 42 теплохода вскоре выйдут на маршруты. Она начнется после ледохода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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