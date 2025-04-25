Более 1200 беременных жительниц ХМАО отговорили от аборта

По итогам 2024 года, 1249 жительниц ХМАО, решивших прервать беременность, отказались от этой идеи. Так вышло после прохождения югорчанками доабортной консультации, сказано в отчете о выполнении Стратегии социально-экономического развития округа.
«В Югре в 2024 году медикам удалось переубедить 1249 женщин, решивших прервать беременность… Всего доабортную консультацию за год прошли 4115 беременных. После нее 1249 женщин решили сохранить плод», — выяснили NEFT.
Всего от желания провести аборт отказались 28,5% югорчанок. При этом, такой результат — меньше, чем в прошлом году. Так, по итогам 2023 года, врачам удалось переубедить 1398 женщин или 28,7%.
В 2024 году в ХМАО родилось 65 разнополых двоен. При этом в Сургуте появилось на свет 35 пар.
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