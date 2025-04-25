25 апреля 2025

Более 1200 беременных жительниц ХМАО отговорили от аборта

© Служба новостей «URA.RU»
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От желания провести аборт отказались 28,5% югорчанок
От желания провести аборт отказались 28,5% югорчанок Фото:

По итогам 2024 года, 1249 жительниц ХМАО, решивших прервать беременность, отказались от этой идеи. Так вышло после прохождения югорчанками доабортной консультации, сказано в отчете о выполнении Стратегии социально-экономического развития округа.

«В Югре в 2024 году медикам удалось переубедить 1249 женщин, решивших прервать беременность… Всего доабортную консультацию за год прошли 4115 беременных. После нее 1249 женщин решили сохранить плод», — выяснили NEFT.

Всего от желания провести аборт отказались 28,5% югорчанок. При этом, такой результат — меньше, чем в прошлом году. Так, по итогам 2023 года, врачам удалось переубедить 1398 женщин или 28,7%.

В 2024 году в ХМАО родилось 65 разнополых двоен. При этом в Сургуте появилось на свет 35 пар.

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По итогам 2024 года, 1249 жительниц ХМАО, решивших прервать беременность, отказались от этой идеи. Так вышло после прохождения югорчанками доабортной консультации, сказано в отчете о выполнении Стратегии социально-экономического развития округа. «В Югре в 2024 году медикам удалось переубедить 1249 женщин, решивших прервать беременность… Всего доабортную консультацию за год прошли 4115 беременных. После нее 1249 женщин решили сохранить плод», — выяснили NEFT. Всего от желания провести аборт отказались 28,5% югорчанок. При этом, такой результат — меньше, чем в прошлом году. Так, по итогам 2023 года, врачам удалось переубедить 1398 женщин или 28,7%. В 2024 году в ХМАО родилось 65 разнополых двоен. При этом в Сургуте появилось на свет 35 пар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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