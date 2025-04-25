Трамп назвал сроки по переговорам России и Украины об окончании конфликта

Американский лидер Дональд Трамп считает, что скоро могут начаться переговоры России и Украины о завершении конфликта. Об этом глава Белого дома рассказал в соцсети.
«Хороший день переговоров с Россией и Украиной. Они очень близки к сделке, две стороны должны встретиться на очень высоком уровне, чтобы завершить конфликт», — сообщил Трамп в соцсети Truth Social. Он добавил, что РФ и Украина согласовали большинство основных позиций в предстоящих переговорах.
Встреча российского президента Владимира Путина и спецпосланника Трампа — Стивена Уиткоффа началась 25 апреля с короткого приветствия на английском языке. Спецпосланник спросил у «господина президента» о том, как идут дела. Российский лидер с улыбкой ответил, что все отлично и пригласил гостя за стол. Далее переговоры, в которых также принимали участие помощник президента Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев, проходили за закрытыми дверями.
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