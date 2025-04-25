25 апреля 2025

Трамп назвал сроки по переговорам России и Украины об окончании конфликта

Трамп: Россия и Украина согласовали основные позиции для переговоров
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп уверен, что РФ и Украина начнут переговоры на высоком уровне
Трамп уверен, что РФ и Украина начнут переговоры на высоком уровне Фото:

Американский лидер Дональд Трамп считает, что скоро могут начаться переговоры России и Украины о завершении конфликта. Об этом глава Белого дома рассказал в соцсети.

«Хороший день переговоров с Россией и Украиной. Они очень близки к сделке, две стороны должны встретиться на очень высоком уровне, чтобы завершить конфликт», — сообщил Трамп в соцсети Truth Social. Он добавил, что РФ и Украина согласовали большинство основных позиций в предстоящих переговорах.

Встреча российского президента Владимира Путина и спецпосланника Трампа — Стивена Уиткоффа началась 25 апреля с короткого приветствия на английском языке. Спецпосланник спросил у «господина президента» о том, как идут дела. Российский лидер с улыбкой ответил, что все отлично и пригласил гостя за стол. Далее переговоры, в которых также принимали участие помощник президента Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев, проходили за закрытыми дверями.

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Американский лидер Дональд Трамп считает, что скоро могут начаться переговоры России и Украины о завершении конфликта. Об этом глава Белого дома рассказал в соцсети. «Хороший день переговоров с Россией и Украиной. Они очень близки к сделке, две стороны должны встретиться на очень высоком уровне, чтобы завершить конфликт», — сообщил Трамп в соцсети Truth Social. Он добавил, что РФ и Украина согласовали большинство основных позиций в предстоящих переговорах. Встреча российского президента Владимира Путина и спецпосланника Трампа — Стивена Уиткоффа началась 25 апреля с короткого приветствия на английском языке. Спецпосланник спросил у «господина президента» о том, как идут дела. Российский лидер с улыбкой ответил, что все отлично и пригласил гостя за стол. Далее переговоры, в которых также принимали участие помощник президента Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев, проходили за закрытыми дверями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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