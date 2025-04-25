Путин готовит сделку с США в обход Украины и Европы

Президент Владимир Путин готовит соглашение с США, о котором Европа и Украина узнают уже постфактум. Российский лидер 25 апреля встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Как объяснил URA.RU главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, Киев саботировал попытки Штатов выработать общую позицию Запада по конфликту, которую можно было бы представить Путину, поэтому Дональд Трамп решил вести переговоры с Россией без оглядки на союзников.
Самолет Уиткоффа приземлился в столичном аэропорту «Внуково» в пятницу утром. Перед разговором с президентом России спецпосланник Трампа в компании спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева прогулялся по Арбату.
Встреча Путина и Уиткоффа в Кремле началась с короткого приветствия на английском языке. Спецпосланник спросил у «господина президента» о том, как идут дела. Российский лидер с улыбкой ответил, что все отлично и пригласил гостя за стол. Далее переговоры, в которых также принимали участие помощник президента Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев, проходили за закрытыми дверями.
На встрече в Лондоне 23 апреля США, Европа и Украина должны были выработать общую позицию по урегулированию конфликта, чтобы представить ее на рассмотрение Путину. Однако министры иностранных дел отказались от переговоров, и диалог состоялся лишь на экспертном уровне. План сорвался в основном из-за Киева, считает политолог-американист Владимир Васильев. По его мнению, теперь Вашингтон намерен сперва договориться с Россией.
«Не хотите играть по пошаговой формуле — сначала Киев, Брюссель и Лондон, а потом Москва? Давайте тогда наоборот — сперва будет Россия, а потом остальные. Это, конечно, ставит Трампа в неудобное положение, но России никак не касается. У президента США есть проблемы с Украиной, но американцы сами виноваты: они породили Зеленского, и поэтому должны теперь расплачиваться», — считает американист.
Параллельно с треком по урегулированию конфликта на Украине ведутся переговоры о наращивании сотрудничества между Россией и США, отметил собеседник URA.RU. Интенсивность переговоров (с прошлой встречи Путина и Уиткоффа прошло ровно две недели) говорит о приближении диалога к финальной стадии, на что также указывают заявления главы МИД России Сергея Лаврова, добавил Васильев.
«Идут более предметные разговоры — о конкретных документах, российско-американских экономических и энергетических проектах, добыче редкоземельных ресурсов, в том числе в новых регионах. Это должно быть что-то материальное, осязаемое», — объяснил эксперт.
По его мнению, такое соглашение станет отправной точкой в перезагрузке отношений между странами и одновременно может быть представлено Белым домом в качестве успеха в урегулировании конфликта на Украине, считает Васильев. При этом Россия дает понять США, что может добиться мира с позиции силы на деле, а не на словах, как это делает Зеленский. «Украина говорит о мире через силу. Но наши удары по [военной инфраструктуре] Киеву — это реализация уже российского варианта концепции мира с позиции силы», — резюмировал американист.
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