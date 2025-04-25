25 апреля 2025

Ряд пенсионеров имеют законное право на две пенсии в апреле

Виноградов: получающие пенсии с 1 по 4 число россияне претендуют на две выплаты
© Служба новостей «URA.RU»
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Некоторые пенсионеры получат выплату за май в конце апреля
Некоторые пенсионеры получат выплату за май в конце апреля Фото:

Пенсионеры, которые обычно получают выплаты с 1 по 4 число каждого месяца, получат пенсию за май в конце апреля. Это произойдет из-за выпадений нерабочих дней на вышеуказанные даты, заявил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

«В связи с тем, что 1-4 мая выпадают на нерабочие дни, для многих произойдет изменение привычного порядка выплаты пенсий. Если установленная СФР дата получения выпадает на 1-4 мая, то пенсия будет выплачена в апреле», — рассказал эксперт агентству «Прайм».

При этом ряду россиян положены доплаты к пенсии в мае. Так, с 1 числа следующего месяца повышение коснется представителей некоторых профессий, а также граждан, имеющих льготный статус, в частности, ветеранов Великой Отечественной войны.

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Пенсионеры, которые обычно получают выплаты с 1 по 4 число каждого месяца, получат пенсию за май в конце апреля. Это произойдет из-за выпадений нерабочих дней на вышеуказанные даты, заявил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. «В связи с тем, что 1-4 мая выпадают на нерабочие дни, для многих произойдет изменение привычного порядка выплаты пенсий. Если установленная СФР дата получения выпадает на 1-4 мая, то пенсия будет выплачена в апреле», — рассказал эксперт агентству «Прайм». При этом ряду россиян положены доплаты к пенсии в мае. Так, с 1 числа следующего месяца повышение коснется представителей некоторых профессий, а также граждан, имеющих льготный статус, в частности, ветеранов Великой Отечественной войны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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