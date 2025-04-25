Эпичные кувырки «Приоры», наехавшей на пенек, попали на видео в Магнитогорске

В Магнитогорске 83-летний водитель «Приоры» попал в серьезное ДТП, на высокой скорости наехав на пень у обочины дороги. Автомобиль несколько раз перевернулся. От тяжелых травм мужчину спас ремень безопасности. Кадры аварии появились в социальных сетях.
«Инцидент произошел 24 апреля около 14 часов на автодороге вдоль СНТ „Метизник-2“. Водитель не справился с управлением, совершил наезд на пень, после чего допустил опрокидывание автомобиля», — прокомментировали в Госавтоинспекции Магнитогорска видео, распространенное в городских пабликах.
В ведомстве добавили, что медицинская помощь мужчине не потребовалась. Он был пристегнут штатным ремнем безопасности. Автомобиль получил механические повреждения.
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