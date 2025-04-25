25 апреля 2025

Аналитик предрек резкое падение рубля на майских праздниках

Аналитик Антонов: доллар на майских праздниках резко вырастет до 89,5 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Волатильность рубля вырастет на майских праздниках
Волатильность рубля вырастет на майских праздниках Фото:

Рубль может столкнуться с резким падением на майских праздниках 2025 года из-за снижения ликвидности и ряда внешних факторов. Такой прогноз озвучил аналитик Владислав Антонов в беседе с агентством «Прайм». С 29 апреля по 2 мая ожидается широкое колебание курса для доллара — в диапазоне 80–89,5 рубля.

«На предстоящую неделю с 29 апреля по 2 мая 2025 года прогнозируется торговый диапазон для доллара в пределах 80,00–89,50 рублей», — сообщил Владислав Антонов в беседе с «Прайм». Курс евро составит 90,85–98,00 рубля, а юаня — 10,70–11,50 рубля.

Отмечается, что приближающийся пик налоговых выплат 28 апреля обычно поддерживает рубль, однако в текущих обстоятельствах этот эффект может быть ограниченным. По мнению эксперта, на фоне майских праздников и характерных для этого времени особенностей торгового календаря Московской биржи волатильность на валютном рынке может резко возрасти, а влияние налогового периода ослабнет.

Аналитик считает рубль переоцененным — по его словам, значительное укрепление российской валюты с начала года оказывает давление на бюджет и экспортеров. В случае дальнейшего снижения цен на нефть финансовым властям, возможно, придется принимать меры для ослабления рубля. По оценке Антонова, справедливый курс доллара — в районе 100 рублей, а возвращение курса к 95 рублям при цене нефти эталонной марки Brent около 80 долларов за баррель стало бы облегчением для бюджета.

Курс доллара сейчас
Курс доллара сейчас
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Рубль может столкнуться с резким падением на майских праздниках 2025 года из-за снижения ликвидности и ряда внешних факторов. Такой прогноз озвучил аналитик Владислав Антонов в беседе с агентством «Прайм». С 29 апреля по 2 мая ожидается широкое колебание курса для доллара — в диапазоне 80–89,5 рубля. «На предстоящую неделю с 29 апреля по 2 мая 2025 года прогнозируется торговый диапазон для доллара в пределах 80,00–89,50 рублей», — сообщил Владислав Антонов в беседе с «Прайм». Курс евро составит 90,85–98,00 рубля, а юаня — 10,70–11,50 рубля. Отмечается, что приближающийся пик налоговых выплат 28 апреля обычно поддерживает рубль, однако в текущих обстоятельствах этот эффект может быть ограниченным. По мнению эксперта, на фоне майских праздников и характерных для этого времени особенностей торгового календаря Московской биржи волатильность на валютном рынке может резко возрасти, а влияние налогового периода ослабнет. Аналитик считает рубль переоцененным — по его словам, значительное укрепление российской валюты с начала года оказывает давление на бюджет и экспортеров. В случае дальнейшего снижения цен на нефть финансовым властям, возможно, придется принимать меры для ослабления рубля. По оценке Антонова, справедливый курс доллара — в районе 100 рублей, а возвращение курса к 95 рублям при цене нефти эталонной марки Brent около 80 долларов за баррель стало бы облегчением для бюджета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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