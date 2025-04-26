Лидер парламентской группы «Альтернатива для Германии» (АдГ) в парламенте Саксонии Йорг Урбан выступил с критикой решения МИД ФРГ рекомендовать не приглашать российских дипломатов на памятные мероприятия к 80-летию Победы во Второй мировой войне. Соответствующее заявление он опубликовал на странице партийной ячейки в социальной сети Х.
«Во Второй мировой войне Советская Красная Армия заплатила самую большую цену кровью. <…> Как Министерство иностранных дел может рекомендовать не разрешать российским представителям посещать мемориальные мероприятия Второй мировой войны, для меня совершенно непостижимо», — сообщил Урбан. Свое заявление о недопуске посла России в ФРГ Сергея Нечаева он высказал с соцсети Х.
Политик также подчеркнул, что правительству ФРГ следовало бы обратить внимание на то, кого оно поддерживает на Украине. По его словам, глава Украины Владимир Зеленский чествует таких фигур, как Степан Бандера и Роман Шухевич, которые, как отметил Урбан, ответственны за многочисленные преступления против немцев, поляков и евреев.
Ранее МИД Германии рекомендовал местным властям Берлина и Бранденбурга не приглашать представителей России и Белоруссии на мероприятия, посвященные годовщине победы над нацистской Германией. Также берлинская полиция намерена ввести запрет на демонстрацию российских и советских флагов во время Дня Победы.
В Государственной Думе Российской Федерации резко осудили инициативу Германии запретить использование российских и советских флагов во время памятных мероприятий, приуроченных к годовщине Победы в Великой Отечественной войне 8 и 9 мая. Российские парламентарии подчеркнули, что подобные действия навлекут на Берлин серьезный позор и негативно скажутся на его международной репутации. Нечаев охарактеризовал данные рекомендации как серьезное разочарование, отмечая, что они могут поставить под сомнение попытки наладить отношения между двумя государствами.
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