В ХМАО ликвидированы первые природные пожары, возникшие по вине человека

В ХМАО успешно справились с первыми ландшафтными и лесными возгораниями, которые произошли из-за нарушений правил пожарной безопасности населением. Об этом сообщила пресс-служба окружного департамента недропользования и природных ресурсов.
«По состоянию на 26 апреля, уже ликвидированы три ландшафтных пожара в Кондинском районе и один лесной пожар — подземное тление лесной подстилки, торфа и задымление, в Ханты-Мансийском районе. Все они возникли из-за несоблюдения людьми правил пожарной безопасности», — сказано в telegram-канале ведомства.
В регионе введен особый режим. К тушению возможных пожаров готовы все силы и средства: 730 единиц техники и 1428 человек. В лесах ХМАО работают 94 камеры системы «Лесохранитель», ежедневно патрулируется 10 тысяч километров лесных территорий.
Ранее URA.RU сообщало, что 26 апреля в ХМАО начнется пожароопасный сезон. В Сургутском районе усилены меры подготовки к возможным лесным пожарам.
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