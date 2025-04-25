25 апреля 2025

В ХМАО ликвидированы первые природные пожары, возникшие по вине человека

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ханты-Мансийском районе ликвидирован первый лесной пожар (архивное фото)
В Ханты-Мансийском районе ликвидирован первый лесной пожар (архивное фото) Фото:

В ХМАО успешно справились с первыми ландшафтными и лесными возгораниями, которые произошли из-за нарушений правил пожарной безопасности населением. Об этом сообщила пресс-служба окружного департамента недропользования и природных ресурсов.

«По состоянию на 26 апреля, уже ликвидированы три ландшафтных пожара в Кондинском районе и один лесной пожар — подземное тление лесной подстилки, торфа и задымление, в Ханты-Мансийском районе. Все они возникли из-за несоблюдения людьми правил пожарной безопасности», — сказано в telegram-канале ведомства.

В регионе введен особый режим. К тушению возможных пожаров готовы все силы и средства: 730 единиц техники и 1428 человек. В лесах ХМАО работают 94 камеры системы «Лесохранитель», ежедневно патрулируется 10 тысяч километров лесных территорий.

Ранее URA.RU сообщало, что 26 апреля в ХМАО начнется пожароопасный сезон. В Сургутском районе усилены меры подготовки к возможным лесным пожарам.

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В ХМАО успешно справились с первыми ландшафтными и лесными возгораниями, которые произошли из-за нарушений правил пожарной безопасности населением. Об этом сообщила пресс-служба окружного департамента недропользования и природных ресурсов. «По состоянию на 26 апреля, уже ликвидированы три ландшафтных пожара в Кондинском районе и один лесной пожар — подземное тление лесной подстилки, торфа и задымление, в Ханты-Мансийском районе. Все они возникли из-за несоблюдения людьми правил пожарной безопасности», — сказано в telegram-канале ведомства. В регионе введен особый режим. К тушению возможных пожаров готовы все силы и средства: 730 единиц техники и 1428 человек. В лесах ХМАО работают 94 камеры системы «Лесохранитель», ежедневно патрулируется 10 тысяч километров лесных территорий. Ранее URA.RU сообщало, что 26 апреля в ХМАО начнется пожароопасный сезон. В Сургутском районе усилены меры подготовки к возможным лесным пожарам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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