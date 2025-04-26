В ЦРУ подтвердили гибель сына замдиректора, который сражался на стороне РФ

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В ЦРУ подтвердили гибель сына заместителя директора разведки по цифровым инновациям
В ЦРУ подтвердили гибель сына заместителя директора разведки по цифровым инновациям Фото:

ЦРУ подтвердило гибель 21-летнего Майкла Глосса, сына заместителя директора управления по цифровым инновациям Джулиан Галлины. Там отметили, что он погиб в зоне боевых действий на Украине весной 2024 года. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на официального представителя американского разведывательного ведомства.

«[Галлина и ее семья] пережили невообразимую личную трагедию весной 2024 года, когда ее сын Майкл Глосс, страдавший психическими расстройствами, погиб во время боевых действий на Украине», — заявил представитель ЦРУ в беседе с NBC News. Он уточнил, что ЦРУ не считают смерть молодого человека личной трагедией семьи и не связывают ее с вопросами национальной безопасности.

В ведомстве также отказались уточнять, на чьей стороне воевал Глосс. По данным СМИ, ранее семья Майкла опубликовала некролог, в котором говорилось, что он скончался «во время путешествия по Восточной Европе», не указывая точное место и обстоятельства смерти.

Ранее сообщалось Глосс погиб в ДНР, воюя за Россию в составе 137-го полка ВДВ. Его смерть наступила 4 апреля 2024 года во время штурма под Раздоловкой.

Ларри Глосс, отец Майкла, рассказал изданию The Washington Post, что его сын воевал на стороне России и погиб на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). По его словам, о смерти Майкла им сообщили представители консульской службы Государственного департамента США. 

Он также заявил, что сын большую часть жизни боролся с психическим заболеванием, и после отказа от приема лекарств в 2023 году он решил отправиться в путешествие и в итоге прибыл в РФ. Как сообщает WP, в чуть позже Глосс выразил родителям желание на какое-то время остаться в России. В этом же месяце он поступил на службу в ВС РФ, не поставив их в известность.

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ЦРУ подтвердило гибель 21-летнего Майкла Глосса, сына заместителя директора управления по цифровым инновациям Джулиан Галлины. Там отметили, что он погиб в зоне боевых действий на Украине весной 2024 года. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на официального представителя американского разведывательного ведомства. «[Галлина и ее семья] пережили невообразимую личную трагедию весной 2024 года, когда ее сын Майкл Глосс, страдавший психическими расстройствами, погиб во время боевых действий на Украине», — заявил представитель ЦРУ в беседе с NBC News. Он уточнил, что ЦРУ не считают смерть молодого человека личной трагедией семьи и не связывают ее с вопросами национальной безопасности. В ведомстве также отказались уточнять, на чьей стороне воевал Глосс. По данным СМИ, ранее семья Майкла опубликовала некролог, в котором говорилось, что он скончался «во время путешествия по Восточной Европе», не указывая точное место и обстоятельства смерти. Ранее сообщалось Глосс погиб в ДНР, воюя за Россию в составе 137-го полка ВДВ. Его смерть наступила 4 апреля 2024 года во время штурма под Раздоловкой. Ларри Глосс, отец Майкла, рассказал изданию The Washington Post, что его сын воевал на стороне России и погиб на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). По его словам, о смерти Майкла им сообщили представители консульской службы Государственного департамента США.  Он также заявил, что сын большую часть жизни боролся с психическим заболеванием, и после отказа от приема лекарств в 2023 году он решил отправиться в путешествие и в итоге прибыл в РФ. Как сообщает WP, в чуть позже Глосс выразил родителям желание на какое-то время остаться в России. В этом же месяце он поступил на службу в ВС РФ, не поставив их в известность.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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